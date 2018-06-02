Ilısu Barajı'nda su tutma işlemlerinde sona gelindi

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Baraj'ında su tutma işlemleri kapsamında, bugün itibarıyla Derivasyon Tüneli-1'in giriş kapağı kapatıldı.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nda gövde inşaatı tamamlanarak, su tutmaya hazır hale getirildi.

Su tutma işlemine başlamak içinde bugün itibarıyla Derivasyon Tüneli-1'in giriş kapağı kapatıldı. Bundan sonraki süreçte tünelin çıkış kapağı da kapatılarak 2 bin 400 metreküplük tıkaç betonu imalatı yapılacak. 3 ay kadar sürecek enjeksiyon işlerinin ardından Derivasyon Tüneli 1'in tıkaç işlemleri tamamlanacak.

Bu işlemlerden sonra projede en son Derivasyon Tüneli 3'ün kapağı da kapatılarak nihai su tutma işlemine geçilecek.

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- 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek

Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin vizyonu ve can damarı olan Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın da yapımına imkan sağlayacak.