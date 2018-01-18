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İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 15:58 | Son Güncelleme 14 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley'de (Ölüm Vadisi) bulunan ve "hareket eden taşları" olarak adlandırılan doğa olayı, bu kez farklı bir şekilde Kayseri'de ortaya çıktı. Şehrin Pınarbaşı ilçesine bağlı İnliören Mahallesi'nde sabah saatlerinde ortaya çıkan, kendi kendine hareket eden silindir şeklindeki gizemli kar topları görenleri şaşırttı.

İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı İnliören Mahallesi'nde gece etkili olan kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kendiliğinden oluşan ve kendi kendine ilerleyerek ardında izler bırakan binlerce silindirik kar topu mahallenin etrafını sardı. Bu gizemli doğa olayını mahalle sakinlerinden Ramazan Gök (25) fotoğrafladı.

Sabah 06.00 sıralarında hayvanlara bakmak için evden çıkan Ramazan Gök, bir anda mahallenin yanına kadar gelen kar toplarını görünce hemen fotoğraf makinesine sarıldı ve bu ilginç olayı fotoğrafladı. Olayı anlatan Ramazan Gök, "Sabah erken saatlerde hayvanlara bakmak için evden çıktığımda ilginç bir manzarayla karşılaştım ve hemen telefonumu alıp görüntü aldım. Eve tekrar gelip 58 yaşındaki babama sorduğumda böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi. Tahminimize göre, dün gece sabaha kadar esen karayel, kar tabakasını kilometrelerce sürükleyip köyün kenarına silindir şeklinde kar tabakası olarak getirmişti. Bu durumu gören birçok köylü de şaşkınlığa kapıldı. Köyümüzde yaşı büyük olanlar böylesine bir olayı daha önce hiç görmediklerini söyledi" dedi.

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Güneşin çıkmasıyla yarım saat içinde eriyen ve sayıları binlerceyi bulan ilginç kar topları, akıllara bilim insanlarının yıllarca çözmek için çaba harcadığı ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley de (Ölüm Vadisi) bulunan ve hareket eden ünlü taşları getirdi. (İHA)

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ABD Kayseri Ölüm vadisi Doğa Olayı death valley gizemli kar topları

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