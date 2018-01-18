İlk defa bir Türk, Avrupa Ekonomi Senatörü seçildi

ANKARA, (DHA) - ULUSLARARASI Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, Avrupa ekonomisine yön veren Avrupa Ekonomik Senatosu'nda (EES) senatör olarak görevlendirildi.
TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, Avrupa Ekonomik Senatosu'nda senatör olarak görevlendirildi. Görevlendirme ile ilgili tebliğ, senato yetkilisi Iraj Alıpour tarafından yapıldı. TARIMKON genel merkezinde düzenlenen törenle imzalar atıldı.
İlk Türk Ekonomi Senatörü unvanını alan TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, "Milli ve yerli tarım ile ilgili önemli projeleri ülkemize kazandırmayı asli bir görev görmekteyiz. Ülkemize katkı sağlayacak projelerimiz ile ilgili yurt dışında çok fazla ülke ile müşterek çalışmalar sürdürüyoruz. Avrupa Ekonomik Senatosu'nda da ülkemizi kalkındırmak tek gayemiz olacak. Senatonun ilk Türk senatörü olmanın haklı gururu ile durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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