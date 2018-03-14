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İlk defa denizi ve caretta carettaları gördüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

İlk defa denizi ve caretta carettaları gördüler

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bingöl ve Ağrı'dan Muğla'ya gelen öğrenciler, İztuzu Plajı'nı gezerek Deniz Kaplumbağaları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki caretta carettaları izledi.

Dalyan Kanalında tekne turuna çıkan Bingöl ve Ağrı'dan gelen 141 öğrenci, 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarını inceledikten sonra İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini (DEKAMER) ziyaret etti.

Deniz Kaplumbağaları Müzesi'ni gezen, caretta carettaları inceleyen öğrenciler, merkezde tedavi gören deniz kaplumbağalarını görmenin heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, yaralı kaplumbağaların nasıl yaralandığı, kaç yaşında oldukları konularında yetkililere çeşitli sorular yöneltti.

Bingöl Atatürk Lisesi öğrencisi Burcuhan Bişi, hayatında ilk defa kaya mezarı ve caretta caretta gördüğünü, ilk defa uçağa bindiğini dile getirerek, tekrar Muğla'ya gelmek istediğini kaydetti.

Bingöl Fen Lisesi öğrencisi Behime Nur Tekin de daha önce Muğla'ya gelmediğini belirterek, "Bu gezi, öğrenciler açısından çok iyi oldu. Daha önce caretta caretta görmemiştim. İlk defa deniz kenarında plajda gezdim. Çok mutluyum.” diye konuştu.

Ağrı Doğubeyazıt'tan gelen ortaokul öğrencisi Eda Nur Bozkurt ise ikinci kez uçağa bindiğini anlatarak, "Muğla'ya daha önce gelmemiştim. Burada caretta caretta kaplumbağaları ilk defa gördüm. Muğla'yı çok beğendim. Tekrar gelmek isterim." dedi.

İlk defa uçağa binen Havin Kara ise Muğla'nın muhteşem bir yer olduğunu, ilk defa gördüğü caretta carettaları çok sevdiğini dile getirdi.

Öğrenciler daha sonra İztuzu Plajı'nı gezdi. İlk defa deniz gören öğrenciler, ayakkabılarını çıkartarak kumsalda yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

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