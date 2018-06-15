"İlk defa mutlu olacağımız bir bayram geçireceğiz"

DERA/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'nin Dera ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarından ailesini korumak için nispeten daha güvenli bölgelere sığınan Ebu Kusay el-Kutayfen, çocuklarına bayram hediyesi olarak rejimin saldırıları sonucu yerle bir olan lunaparktaki aletlerin parçalarını birleştirerek dönme dolap yaptı.
6 çocuk babası Ebu Kusay el-Kutayfen, yaklaşık 2 yıl önce Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yaşadığı semtten ailesini alarak Dera ilinin güney kırsalına göç etti.
Kutayfen, bölgede ev kiralarının yüksek olması nedeniyle kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda eşi ve çocuklarıyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Çocuklarını savaş ve çatışma ortamından uzak tutmaya çalışan 40 yaşındaki Kutayfen, 2 ila 12 yaşlarındaki çocuklarına bayramda hiç unutmayacakları bir sürpriz hazırladı.
Bunun için kolları sıvayan Kutayfen, Dera'da rejimin hava saldırısında yerle bir olan bir lunaparka giderek dağılan aletlerin parçalarını toplamaya başladı.
Topladığı parçaları kendi imkanlarıyla birleştiren Kutayfen, çocuklarının bayramda doyasıya eğlenmeleri için küçük bir dönme dolap yaptı. Babalarının yaptığı sürpriz karşısında şaşkına dönen çocuklar, ilk defa karşılaştıkları dönme dolapta gönüllerince eğlendi.
- "Çocuklarım hiç bayram sevinci yaşamadı"
Kutayfen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş yüzünden göç etmek zorunda kaldıklarını belirterek ilk defa bir bayramda çocuklarının mutlu olacağını ifade etti.
Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Kutayfen, "Çocuklarım hiç bayram sevinci yaşamadı. Akıllarında sadece savaş ortamı var. Çocuklarıma bu bayramı diğerlerinden farklı kılmak istedim. Bunun için de lunaparka düşen varil bombası sonucu dağılan aletlerin parçalarını bir araya getirerek onardım. Bazı eksiklerini kendi imkanlarımla hallettim." dedi.
Kutayfen, çocukların dönme dolapla ilk defa karşılaştığına işaret ederek "Maalesef Dera’da çocukların nefes alabileceği bir oyun parkı yok. Bu dönme dolabı yapmak beni yormadı. Aksine çocukların mutluluğu beni çok sevindirdi. Onların mutlu olması benim için her şeyden daha önemli." diye konuştu.
Daha önce böyle bir dönme dolaba binmeyen çocuklarının bu duruma çok şaşırdığını dile getiren Kutayfen, "Bu alet buradaki çocukların hayatına bir yenilik getirdi." ifadesini kullandı.
- "Bayramın ne olduğunu bilmiyoruz"
10 yaşındaki Şehd el-Kutayfen de babasının yaptığı dönme dolaba sahip oldukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek "Bayramın ne olduğunu bilmiyoruz. Babam bize bu aleti bayramda mutlu olmamız için hazırladı. İlk defa mutlu olacağımız bir bayram geçireceğiz." dedi.
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