"İlk defa mutlu olacağımız bir bayram geçireceğiz"

DERA/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'nin Dera ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarından ailesini korumak için nispeten daha güvenli bölgelere sığınan Ebu Kusay el-Kutayfen, çocuklarına bayram hediyesi olarak rejimin saldırıları sonucu yerle bir olan lunaparktaki aletlerin parçalarını birleştirerek dönme dolap yaptı.

6 çocuk babası Ebu Kusay el-Kutayfen, yaklaşık 2 yıl önce Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yaşadığı semtten ailesini alarak Dera ilinin güney kırsalına göç etti.

Kutayfen, bölgede ev kiralarının yüksek olması nedeniyle kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda eşi ve çocuklarıyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Çocuklarını savaş ve çatışma ortamından uzak tutmaya çalışan 40 yaşındaki Kutayfen, 2 ila 12 yaşlarındaki çocuklarına bayramda hiç unutmayacakları bir sürpriz hazırladı.

Bunun için kolları sıvayan Kutayfen, Dera'da rejimin hava saldırısında yerle bir olan bir lunaparka giderek dağılan aletlerin parçalarını toplamaya başladı.

Topladığı parçaları kendi imkanlarıyla birleştiren Kutayfen, çocuklarının bayramda doyasıya eğlenmeleri için küçük bir dönme dolap yaptı. Babalarının yaptığı sürpriz karşısında şaşkına dönen çocuklar, ilk defa karşılaştıkları dönme dolapta gönüllerince eğlendi.