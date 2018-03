İlk dönüşüm, ilk mutluluk

Kaliteli bir mahalle oldu

Uygulanan "yerinde ve uzlaşmaya dayalı dönüşüm" modeliyle sadece İzmir’de değil, Türkiye’de de merakla beklenen Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk hak sahipleri, evlerine kavuşacakları yaz aylarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. 25 senedir gecekonduda yaşadıklarını söyleyen kuaför Uğur Aydoğmuş, yeni evini gezerken heyecanını şu sözlerle ifade etti:

“Caminin orada evim vardı. Buraya kentsel dönüşümü getiren ve kalitesini artırıp nezih bir aile ortamı oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Yeni binalarımız 21. yüzyıla göre tasarlandı ve deprem yönetmeliğine uygun yapıldı. Gezdik, gördük ve çok beğendik. Burada oturacak insanlar çok şanslı. Ulaşım olarak her yere çok yakın. Şehir merkezi 17 dakika, havalimanı 10 dakika, Balçova ve Gaziemir 5 dakika, yeni yapılan fuar alanı 3 dakika. İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde kaliteli bir mahalle, kaliteli bir semt oldu burası. Oturmaya değer bir yer haline geldi.”

"Telaşımız mutluluktan"

Yeni evlerini eşi Uğur Aydoğmuş ile birlikte gezen Sultan Aydoğmuş’un mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Gezdiği her köşeye yerleştireceği eşyaların planlarını yapan Sultan Aydoğmuş, “Eski evimiz gecekonduydu. Sobalıydı, çatımız akıyordu, merdivenlerimizden sular geliyordu. Yeni evimizde kalorifer, asansör her şey var. Telaşımız mutluluktan. Yapılan kentsel dönüşümden çok memnunum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na özellikle teşekkür ediyorum. Çevre düzenlemesi de olduğunda, çocuk alanları, parklar, yeşil alanlar olduğunda, daha da rahat edeceğiz ve mutlu ola cağız. İzmir’in her gecekondu bölgesine böyle kentsel dönüşümün girmesini diliyorum” diye konuştu.