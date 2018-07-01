İlk DS Store, yeni DS 7 Crossback ile açıldı

İSTANBUL (AA) - Fransız lüks otomotiv markası DS Automobiles'in Etiler'deki ilk DS Store’unun açılışında yeni DS 7 Crossback modelinin Türkiye lansmanı da gerçekleştirildi.

İstanbul Etiler'deki ilk DS Store açılışı ve DS 7 Crossback modelinin lansmanı gazeteciler, markanın iş ortakları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Yves Bonnefont, burada yaptığı konuşmada, ilk DS Store’un İstanbul’da açılması ve DS 7 Crossback modelinin Türkiye'de lanse edilmesiyle markanın uluslararası gelişiminde önemli bir adım daha attığını ifade etti.

Türkiye'nin DS için önemli ve öncelikli ülkeler arasında yer aldığını, İstanbul'un da markanın hedeflediği dünyadaki büyük şehirlerden biri olduğunu belirten Bonnefont, “İş ortağımız Monde’nin deneyimleri başarıda önemli bir role sahip. Türkiye'de DS gelişimini hızlandırmak için bir sıçrama tahtası görevi üstleniyor." diye konuştu.

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- "DS'in ilk 10 pazarından biri olmayı hedefliyoruz"

DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ise PSA Grup şirketi olan Peugeot olarak otomotiv endüstrisinde Fransız lüks bilgi birikimi ve deneyimini somutlaştıran DS Automobiles markasını temsil etmekten gurur duyduklarını dile getirdi.