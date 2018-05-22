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İlk görev yeri olan okulu, yarım asır sonra ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde emekli ilkokul öğretmeni İrfan Sevgi, 50 yıl sonra mesleğine ilk başladığı yer olan Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çayören köyünü ziyaret etti.

İlk görev yeri olan okulu, yarım asır sonra ziyaret etti

SİVAS, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde emekli ilkokul öğretmeni İrfan Sevgi, 50 yıl sonra mesleğine ilk başladığı yer olan Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çayören köyünü ziyaret etti.
Çerkezköy'de oturan İrfan Sevgi (72), aynı yaştaki eşi Nihal Sevgi ile yaklaşık bin 200 kilometre yol katederek ilk görev yaptığı Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çayören köyüne geldi. Sevgi, burada köylülerle hasret giderdi. 1966 yılında Kepirtepe Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra Çayören İlkokulu'na atandığını belirten İrfan Sevgi, o yıllarda bir kısmı yaya olmak üzere, günler süren zorlu bir yolculukla köye ulaştığını söyledi. 1966 ile 1968 yılları arasında Çayören'de görev yaptığını kaydeden Sevgi, şöyle konuştu:
"Köye 20 yaşında genç bir öğretmenken geldim. Dönemin şartları çok zordu. Bunların tümüne göğüs gererek görevime başladım. O dönemde köyde 1943 yılında topraktan inşa edilmiş bir okul vardı. Yenisinin yapılması için köy sakinlerinin bağışladığı bir arazinin tahsisini sağladık. Bürokratik işlemler için defalarca yaya ya da at sırtında ilçe merkezine gittik geldik. 1968 yılında askerlik görevim için köyden ayrılırken yeni yapılacak okulun inşaat malzemeleri gelmişti. Fakat okul binasını göremedim. Şimdi yarım asır sonra buradayım. Yapımı için köy sakinleri ile mücadele verdiğimiz okulun hâlâ ayakta olduğunu görmek büyük mutluluk. Çayörenliler ile 50 yıl boyunca iletişimim sürdü. Birbirimizden hiç kopmadık. Yıllardır köye yeniden gelmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Evlerinde kaldığım, ekmeklerini yediğim beni iki yıl boyunca el üstünde tutan güzel dostlarla tekrar buluşmanın verdiği mutluluğu tarif etmem imkansız. İki öğrencim de burada. Onlar da torun sahibi olmuşlar. Güzel anıları tekrar yaşadığım için çok mutluyum" dedi.
1960'lı yıllarda Çayören İlkokulu'nda İrfan Sevgi'nin öğrencisi olan Ali Kaplan ve Hasan Uçan da öğretmenleri ile buluşmaktan dolayı sevinç yaşadıklarını söyledi.
Çayören Muhtarı Ali Çardak ise, 'Köyümüzün ilk öğretmenlerinden biri olan İrfan hocamız yarım asrın ardından köyümüze geldi, misafirimiz oldu. Bu ziyaretten onur duyduk" diye konuştu.

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