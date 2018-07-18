İLK HAC KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Kutsal topraklara hac ibadeti için gideceklerden oluşan ilk kafile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dualarla ve gözyaşlarıyla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek ilk hac kafilesi için Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Katı Terminali'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene yaklaşık 160 hacı adayının yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve aileler katıldı. Tören boyunca Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Tören sırasında hacı adayları gözyaşlarını tutamadı. İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, hacı adaylarını tebrik ederek, "Hiç şüphesiz hac yolculuğu önemli bir yolculuk. İnsan hayatında çok anlamlı ve önemli bir yere oturuyor. 2 milyon 200 bin başvurunun içerisinden seçilerek kura ile 80 bin kişinin arasına girip kutsal topraklara çıkabilmiş olmak rabbimizin bir lütfudur. Allah-u Teâlâ sağlık ve afiyetle tamamlamayı nasip etsin. Hac yolculuğu aslında insanın kardeşliğe, dostluğa yakınlığa ve kulluğa yolculuğudur. Yer yüzünün mekânlar içerisinde en kutsal mekânına, zamanlar içerisinde en kutsal zamanda oluşmak üzere, insanların en güzelinin bulunduğu mekânda onun âşıklarıyla buluşmak üzere bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Gerçekten çok anlamlı bir ortam ve çok anlamlı bir yolculuk" dedi.

Hacca gitmek için 8 senedir beklediğini belirten Pakize Ersöz, "80 yaşındayım. Sevincimden ve üzüntüden ağlıyorum. 8 yıldır bekliyorum" dedi. Şükrü Demir ise "Duygularımı söyleyemeyecek kadar heyecanlıyım. Cenabı-ı Allah bizi oraya çağırmış. Davet etmiş. Ne mutlu bize. Bizi ağlatan ise Peygamber Efendimizin yanına gidiyor olmamız" diye konuştu.

10 senedir beklediğini belirten Fatma Ceylan da "Çok duygulandım. Allah bu güzel duyguyu hepinize nasip etsin. Herkese nasip etsin. 10 senedir bekliyoruz. Her sene ağlıyordum. Bu sene sevinçten ağlıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hacıların Adaylarının detayları

-Kuran-ı Kerim Okunması

-İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz Konuşması

-Hacı Adaylarının Gözyaşları

-Pakize Ersöz Röp

-Şükrü Demir Röp

-Cemal Ceylan röp

-Fatma Ceylan Röp

-Detaylar

