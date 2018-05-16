İlk iftar topu Kars'ta atıldı

Türkiye'de ramazan ayının ilk iftar topu Kars'ta ateşlendi.

Kars Valiliğince 14 yıldır geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'' etkinliği, bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla tarihi Evliya Camisi'nin bahçesinden atıldı.

İftar topunu, ''Ateşleyici yeterlilik belgesi''ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi.

Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Durmuş, her yıl geleneksel olarak ramazan topu attıklarını ifade ederek, "Bu yıl da etkinliğe devam ederek 14. yılda da Karslıların oruçlarını açması için topu attık. Allah tuttukları oruçları kabul etsin." dedi.

Topu Kars Valisi Rahmi Doğan adına ateşlediğini dile getiren Durmuş, "Tüm İslam aleminin ramazanını kutluyorum. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddeti ve zulmü kınıyorum." ifadesini kullandı.

Durmuş, dünyada ramazan topundan başka topların patlamamasını da temenni etti.

