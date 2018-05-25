İlk kadın ressam Mihri Müşfik anısına ödüllü yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 74'üncüsü bu yıl ressam Mihri Müşfik anısına gerçekleştirilecek. Yarışmanın bu yıl ki para ödülü toplam 190 bin lira olacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 74'üncüsü Türk resim sanatının ilk kadın ressamı Mihri Müşfik anısına gerçekleştirecek.

Türkiye'nin sanat yaşamına yeni eserler kazandırmak, sanatçıların son eserlerini bir arada sergileyerek verimliliği artırmak üzere düzenlenen yarışmaların bu yıl ki para ödülü ise toplam 190 bin lira olarak belirlendi.

"Resim Yarışması", "Heykel Yarışması", "Seramik Yarışması" ve "Özgünbaskı Yarışması" alanlarında düzenlenecek yarışmada her kategoriye ayrı ayrı üçer adet 15 bin lira olmak üzere toplam 180 bin lira para ödülü verilecek. Ödüle layık görülecek eser için sanatçılar ayrıca başarı belgeleri alacak.

Yarışmada sergilemeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla 20 eser ise yine ayrı ayrı 500 lira ve katılım belgesi ile ödüllendirilecek.