HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İlk kadın ressam Mihri Müşfik anısına ödüllü yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 74'üncüsü bu yıl ressam Mihri Müşfik anısına gerçekleştirilecek - Yarışmanın bu yılki para ödülü toplam 190 bin lira olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 74'üncüsü bu yıl ressam Mihri Müşfik anısına gerçekleştirilecek. Yarışmanın bu yıl ki para ödülü toplam 190 bin lira olacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 74'üncüsü Türk resim sanatının ilk kadın ressamı Mihri Müşfik anısına gerçekleştirecek.

Türkiye'nin sanat yaşamına yeni eserler kazandırmak, sanatçıların son eserlerini bir arada sergileyerek verimliliği artırmak üzere düzenlenen yarışmaların bu yıl ki para ödülü ise toplam 190 bin lira olarak belirlendi.

"Resim Yarışması", "Heykel Yarışması", "Seramik Yarışması" ve "Özgünbaskı Yarışması" alanlarında düzenlenecek yarışmada her kategoriye ayrı ayrı üçer adet 15 bin lira olmak üzere toplam 180 bin lira para ödülü verilecek. Ödüle layık görülecek eser için sanatçılar ayrıca başarı belgeleri alacak.

Yarışmada sergilemeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla 20 eser ise yine ayrı ayrı 500 lira ve katılım belgesi ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya başvurular, 16 Temmuz-28 Eylül tarihleri arasında, e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

Yarışmanın 8 akademisyen, sanatçı ve bir de Bakanlık temsilcisinden oluşacak seçici kurulu, 28 Eylül'den sonra Bakanlığın "www.kulturturizm.gov.tr" ve "www.guzelsanatlar.gov.tr" adreslerinden duyurulacak.

74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'na başvuru yapmak isteyenler, ayrıntılı bilgi ve şartnameye Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün "https://plastiksanat.kultur.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyorKemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor
Meyan şerbeti almak için sıra bekliyorlarMeyan şerbeti almak için sıra bekliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Resim ve Heykel Yarışması Kültür ve Turizm Bakanlığı Ressam Mihri Müşfik

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İçişleri Bakanlığı: Alaattin Çakıcı'nın adamları yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.