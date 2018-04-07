HABER

İlk kazadan sağ kurtuldular ikincisinde can verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 02:13 | Son Güncelleme

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde hasarlı kazaya karışan iki otomobilden inen kazazedelere güvenlik önlemi almaya çalıştıkları sırada başka bir araç çarptı - Aynı yerde yaşanan ikinci kazada aracın çarptığı iki kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk iki kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde hasarlı kazaya karışan otomobillerden inen iki kişi başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Köyü Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller çarpıştı.

Bu hasarlı kaza sonrası otomobillerden inip güvenlik önlemi almaya çalışan kazazedelere kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 51 BC 863 plakalı araç çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ümit Akkuş (35) ve Ramazan Dündar (55) olay yerinde yaşamını yitirdi, Esma (29) ve Sema Akkuş (3) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümit Akkuş ve Ramazan Dündar'ın savcının incelemesinin ardından Niğde'ye götürüldü.

Yaralılar ise 112 Acil Servis görevlilerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri iki kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasına yol açan ve olay yerinden kaçarken plakasını düşüren aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da çatışma! Yaralılar varDiyarbakır'da çatışma! Yaralılar var
E-devlet'ten yeni bir hizmet daha: Alo Fetva e-devlet'e taşındıE-devlet'ten yeni bir hizmet daha: Alo Fetva e-devlet'e taşındı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde otomobil ölü trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HSK kararnamesi yayımlandı

HSK kararnamesi yayımlandı

E-devlet'ten yeni bir hizmet daha: Alo Fetva e-devlet'e taşındı

E-devlet'ten yeni bir hizmet daha: Alo Fetva e-devlet'e taşındı

TSK'dan hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

TSK'dan hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.