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İlk kez görüntülendi! Özel izinle girildi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 04:13 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında karada olduğu gibi hava unsurları da son teknolojiyi kullanarak 24 saat Suriye’deki hava sahasını denetliyor.

İlk kez görüntülendi! Özel izinle girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında karada olduğu gibi hava unsurları da son teknolojiyi kullanarak 24 saat Suriye’deki hava sahasını denetliyor. Sınırın havadaki gözleri, yeni yıla görev başında girdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye üzerinde uçan uçaklar, hava araçları ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ve gözetleme yaparak, 40 kilometreye kadar mesafedeki hava araçlarını anında yok etme yeteneğine sahip son teknolojik imkanları kullanan birlikler günün 24 saati görev yapıyor.

15’inci Füze Üst Komutanlığı 1. Filo Komutanlığı’na bağlı 13’üncü Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye’deki gelişmeler üzerine Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda üst bölgesi oluşturdu. İhlas Haber Ajansının (İHA) özel izinle girdiği ve Türkiye’de ilk kez görüntülenen 13’üncü Hawk Batarya Komutanlığında görevli birlikler, Suriye hava sahasındaki tüm hareketlilik, Suriye hava sahası üzerinden Türkiye’ye doğru yaklaşan uçaklar, hava araçları ile İHA’lar tespit ve gözetlemesi yapılıyor.

Birkaç saniye içerisinde hazır hale gelen sistem son teknolojik imkanları kullanarak Türkiye’ye tehdit olacak havadaki bütün konuşulu bulunan kadar havada füzelerle anında imha edebiliyor. Suriye hava sahasındaki uçan ve Türkiye’ye yaklaşan herhangi bir hava anında entegre sistem ile hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Hava Kuvvetler Komutanlığı tarafından görülebiliyor.

13’üncü Hawk Batarya Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, uzman çavuş astsubay ve subaylar, yeni yıla Suriye sınırındaki birliklerinde Suriye hava sahasındaki gelişmeleri takip ederek girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri İHA Hawk Batarya Komutanlığı

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