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İlk kez işiten minik Efe heyecandan ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Denizli'de doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Yiğit Efe Kavak, yardımseverlerin desteğiyle alınan cihazla duymaya başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Yiğit Efe Kavak, hayırseverlerin aldığı cihaz sayesinde ilk kez duymanın heyecanını yaşadı.

Ramazan ve Melek Kavak çiftinin işitme engelli olarak dünyaya gelen çocukları Yiğit Efe Kavak, İl Sağlık Müdürlüğünün girişimiyle Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü.

Hastanede işitme testlerinden geçen çocuğa, hayırseverler tarafından alınan işitme cihazı takıldı. İlk kez işiten Yiğit Efe, heyecanlanınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun tedavisini maddi imkansızlıklardan dolayı yaptıramadığını söyledi.

Alınan işitme cihazıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Kavak, "Oğlum sesimizi duyunca çok sevindim. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Anne Kavak ise çocuğunun durumuna çok üzüldüğünü, Yiğit Efe 5 yıl sonra ilk kez işitince mutluluk gözyaşları döktüklerini söyledi.

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