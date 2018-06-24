İlk kez öz vatanlarında oy kullandılar

ERZİNCAN (AA) - Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde öz vatanlarında ilk kez oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden Türk vatandaşlığına geçen bin 792 kişiden bin 239'u 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullandı.

İlçenin Fatih, Yunusemre ve Geyikli mahalleleri ile Bayırbağ köyünde iskan edilen bin 239 kişi, aldıkları seçmen kağıtları ile oy kullanacakları okullara giderek iradelerini sandıklara yansıttı.

- "Oylarımız vatanımıza hayırlı, uğurlu olsun"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin öz vatanlarında ilk defa oy kullandıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hem mutluyuz hem de heyecanlıyız. Dedelerimizin, nenelerimizin, ata babalarımızın göremediği mutluluğu şu an biz yaşıyoruz. Sadece ben değil milletimiz de çok heyecanlı. Çünkü öz vatanımızda ilk seçime girip kendi hak ve hukuklarını sahip oluyorlar o yüzden çok heyecanlı milletimiz. Şu an ilçemize yerleşmiş Ahıska Türklerinden bin 239 kişi oylarını kullanıyorlar. İnşallah bu oylar vatanımıza hayırlı, uğurlu olur."

- "Çok heyecanlı ve mutluyuz"

Ahıska Türklerinden Şirin Rical, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade ederek, "Çünkü dedelerimize, ninelerimize nasip olmayan şeyler bizlere nasip oldu. Vatanımızda ilk oyu kullandık. Allah’tan dileğimiz hayırlı uğurlu olsun. Vatanımız, milletimiz için en iyisi olsun." dedi.

