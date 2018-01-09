İlk kış rallisi Bolu'da yapılacak

Türkiye'de yapılacak ilk kış rallisi olma özelliği taşıyan yarışlar, 24-25 Şubat'ta Bolu'da belirlenen 70 kilometrelik 3 etapta gerçekleşecek.

Bolu Valiliği ve Belediyesi'nin destekleri ile Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilecek, Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü'nün (BOLOFF) katkı vereceği yarışların yapılacağı alanların belirlenmesi için ön çalışma gerçekleştirildi.

Kentte yaklaşık bir hafta keşif yapan ESOK ve BOLOFF yetkilileri, ralli için en uygun 3 etabı, Seben Gölü'nün çevresi ve Kızık Yaylası'nda belirledi.

Yarışların düzenleneceği 3 etabı harita üzerine işleyen ESOK Başkanı Nevzat Aslan ve beraberindeki ekip, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile teknik toplantı gerçekleştirdi.

Önümüzdeki günlerde ralli ile ilgilenen tüm spor kulüplerine davetlerin gönderileceğini ifade eden Aslan, "Normal şartlarda Türkiye Ralli Şampiyonası'na 120 sporcudan oluşan 60 araç katılıyor. Ama bu yarış ilk defa düzenleneceği için kaç takımın buna ilgi göstereceğini bilemiyoruz. Biz tüm sporcuları çağırarak rallimize davet edeceğiz." diye konuştu.