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İlk kış rallisi Bolu'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- Türkiye'de organize edilecek ilk kış rallisi olma özelliği taşıyan yarışlar, 24-25 Şubat'ta Bolu'da gerçekleşecek - Rallinin düzenleneceği 70 kilometre uzunluğundaki 3 etap, Seben Gölü çevresi ve Kızık Yaylası'nda belirlendi

Türkiye'de yapılacak ilk kış rallisi olma özelliği taşıyan yarışlar, 24-25 Şubat'ta Bolu'da belirlenen 70 kilometrelik 3 etapta gerçekleşecek.

Bolu Valiliği ve Belediyesi'nin destekleri ile Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından organize edilecek, Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü'nün (BOLOFF) katkı vereceği yarışların yapılacağı alanların belirlenmesi için ön çalışma gerçekleştirildi.

Kentte yaklaşık bir hafta keşif yapan ESOK ve BOLOFF yetkilileri, ralli için en uygun 3 etabı, Seben Gölü'nün çevresi ve Kızık Yaylası'nda belirledi.

Yarışların düzenleneceği 3 etabı harita üzerine işleyen ESOK Başkanı Nevzat Aslan ve beraberindeki ekip, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile teknik toplantı gerçekleştirdi.

Önümüzdeki günlerde ralli ile ilgilenen tüm spor kulüplerine davetlerin gönderileceğini ifade eden Aslan, "Normal şartlarda Türkiye Ralli Şampiyonası'na 120 sporcudan oluşan 60 araç katılıyor. Ama bu yarış ilk defa düzenleneceği için kaç takımın buna ilgi göstereceğini bilemiyoruz. Biz tüm sporcuları çağırarak rallimize davet edeceğiz." diye konuştu.

Aslan, rallinin sembolik startını Bolu Belediyesi'nin önünde Demokrasi Meydanı'nda vermeyi planladıklarını belirterek, "Bolu kış rallisi yapılması açısından çok güzel. Biz şu anda kış rallisini Türkiye Şampiyonası bünyesinde yapamıyoruz. Öncelikle bunun bir örneğini, provasını yapmamız lazım. Kızık Yaylası bölgesi ve Seben Gölü'nün olduğu yerde tek tur yarışılacak 20 kilometrelik etap ile ikişer tur yarışılacak 14 ve 11 kilometrelik etaplar bulduk. Bu 3 etabın toplam uzunluğu 70 kilometre. İlk yarışımızı burada yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz ise bütün spor federasyonlarının Bolu'da en az birer program yapmasını istediklerini vurgulayarak, "Eğer bunu sağlayabilirsek Bolu'da 52 haftanın tamamı dolu olur. Bunun sonucunda hem Bolu kendisini tanıtabilecek hem de bir ekonomik döngü olacak. Buradan federasyonlarımız memnun ayrılırsa bunu sürekli hale getirecek. O zaman yeni oteller, yeni yerler yapılacak ve bunun nimetlerinden Bolu, turizm anlamında faydalanacak." ifadesini kullandı.

Kış rallisi ile ilgili olarak şu an çok iyi bir noktada olduklarını da söyleyen Yılmaz, "Valilik sonuna kadar bunu destekliyor. Tüm resmi kurumlarımız işin içinde. Özel sektör de bize destek veriyor." dedi.

(AA)

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