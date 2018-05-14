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İlk mektubunu Emine Erdoğan'a yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Sinop'ta yaklaşık bir ay önce açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan yaşları 35 ile 92 arasında değişen 40 kursiyere yapılan törenle sertifikaları verildi - Kursiyerlerden 60 yaşındaki Ali Rıza Tüysüz el yazısıyla yazdığı ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a gönderdi

SİNOP (AA) - Sinop'ta okuma yazma seferberliği kapsamında yaklaşık bir ay önce açılan kursu başarıyla tamamlayan 60 yaşındaki Ali Rıza Tüysüz, el yazısıyla yazdığı ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ulaştırılmak üzere posta görevlisine teslim etti.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen programda, kursu başarıyla tamamlayan yaşları 35 ile 92 arasında değişen 40 kursiyere sertifikaları verildi.

Kursiyerlerden Ali Rıza Tüysüz, burada yaptığı konuşmada, kendilerine bu imkanı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Okuma, yazma öğrenmesinin ardından hayatında ilk kez mektup yazdığını anlatan Tüysüz, "Mektubumda sayın Cumhurbaşkanı ve değerli eşlerine teşekkürlerimi sundum. Çünkü biz yıllardır okuma, yazma bilmeden hayatımızı devam ettirmek durumunda kaldık. Çok zorluklar çektik. Sağ olsunlar bize böyle bir imkanı verdiler. Ben de hayatımda yazdığım ilk mektubumda, duygu ve düşüncelerimi aktarma fırsatı buldum." diye konuştu.

Tüysüz, konuşmasının ardından mektubu Emine Erdoğan'a ulaştırılmak üzere salonda bekleyen posta görevlisine teslim etti.

Bu arada programa katılan Vali Hasan İpek ve eşi Gülten İpek, diğer protokol üyeleriyle kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Vali İpek, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederken zaman zaman da duygusal anlar yaşandı.

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Ali Rıza Tüysüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emine erdoğan

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