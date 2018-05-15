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İlk olarak İstiklal Marşı'nı okumayı öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Kars'ta, okuma yazma seferberliği kapsamında yaklaşık iki ay önce açılan kursu başarıyla tamamlayan Yeter Özşeker, ilk olarak İstiklal Marşı'nı okudu - Kars Valisi Rahmi Doğan: - "Öğrenci arkadaşlarımız da kursları takip ettiler, devam ettirdiler ve bugün de belgelerini aldılar" - Kursiyer Özşeker: - "Okuma yazma çok öğrenmek istediğim bir şeydi, öğrendim çok mutluyum"

İlk olarak İstiklal Marşı'nı okumayı öğrendi

Kars'ta, okuma yazma seferberliği kapsamında yaklaşık iki ay önce açılan kursu başarıyla tamamlayan Yeter Özşeker, ilk olarak İstiklal Marşı'nı okumayı öğrendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan kurslarda okuma yazma öğrenenler için Halitpaşa İlkokulunda tören düzenlendi.

Kars Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan'ın katılımıyla, okuma yazma seferberliğini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, okuma yazma seferberliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle devam ettiğini söyledi.

Kars'ta çok sayıda kursiyerin öğrenim gördüğünü belirten Doğan, "Bugün mezun olan arkadaşlarımıza mezuniyet belgelerini verdik. Gördüğünüz gibi herkesin yüzü gülüyor, okuma yazma insan hayatında çok önemli bir aşamadır." dedi.

Doğan, eğitimlerini tamamlayan öğrencilere başarı dileyerek, "Öğrenci arkadaşlarımız da kursları takip ettiler, devam ettirdiler ve bugün de belgelerini aldılar. İnşallah bu devam edecek, mezun olamayanlara takviye kurslar, mezun olanlara ise yeni takviyelerle devam edecek. İlimiz merkezde, 41 erkek, 667 kadın olmak üzere toplam 708 kişi, açılan 71 kursa katıldı, bunları mezun edeceğiz." diye konuştu.

- "Okuma yazma, çok öğrenmek istediğim bir şeydi"

Eğitim kapsamında ilk olarak İstiklal Marşı'nı okumayı öğrenen Yeter Özşeker, kursta 2 ay öğrenim gördüğünü belirtti.

Özşeker, "Hiçbir şey bilmiyorduk, okumayı da yazmayı da öğrendik. Bir yere gittiğimizde nereye gideceğimizi bilmiyorduk, hastaneye gidiyorduk doktoru bulamıyorduk. İnşallah daha rahat bulacağız. Okuma yazma, çok öğrenmek istediğim bir şeydi öğrendim çok mutluyum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars okuma-yazma

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