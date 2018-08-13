HABER

İlk payitahtta Osmanlıca-Türkçe gazete

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşayan 38 yaşındaki Hasan Parlak, Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla haftalık Osmanlıca-Türkçe gazete basıyor - Gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri sorumlusu Hasan Parlak: - "Osmanlıca gazete basmamızdaki temel gayelerimizden biri, yeni nesillere ve Osmanlıcayı takip etmek isteyen vatandaşlarımıza kolaylık sunmak ve günümüz Türkçesinin metinlerini okuyabilmelerini sağlamak"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan Hasan Parlak, Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla Osmanlıca-Türkçe gazete basmaya başladı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki bir matbaada haftalık olarak "Hadisat Gazetesi" ismiyle basılan ve abonelik sistemiyle okuyucularına ulaştırılan gazete, yurt dışından da talep görüyor.

Anadolu'da ve Osmanlı Devletinin yayıldığı bütün ülkelerde 13-20'nci yüzyıllarda kullanılan, Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan ve Osmanlı Türkçesi olarak bilinen Osmanlıcanın yeni nesillere aktarılması amacıyla Osmanlıca ve Türkçe metinlerle basılan gazete, içindeki okuma anahtarıyla okuyucuya kolaylık sağlıyor.

Gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri sorumlusu Hasan Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıcanın bu topraklarda yaşayan insanların tarihi, dili, lisanı ve örfü olduğunu söyledi.

Ecdadın bin yıldan fazla süre bu alfabeyi kullandığını ve bütün geçmişlerinin bu yazı tipiyle arşivlerde mevcut olduğunu anlatan Parlak, "Osmanlıcanın inkıtaya uğraması ve gündelik hayattan kaldırılmış olması bizim tarihimizle olan bağımızı koparmış oluyor. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle takriben 2,5 sene kadar önce Osmanlıca hurufatının (harfler) hürriyetine kavuşturulmuş olması, yeni Türkiye'nin geçmişiyle yeniden hemhal olup, geleceğine yön verecek bir pozisyona gelmesine vesile kıldı." diye konuştu.

Parlak, alınan bu kararın ardından Osmanlıcayı tekrar halka ulaştırmanın en kolay yolunun gazete çıkarmak olduğunu düşündüklerini, bu kapsamda mayıs ayından itibaren matbaalarında haftalık Osmanlıca gazete basmaya başladıklarını dile getirdi.

- Abdulhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu köşe yazıyor

Osmanlıca ve Türkçe olarak bastıkları gazetelerinin 12 sayfadan oluştuğunu belirten Parlak, şunları kaydetti:

"Gazetemizde güncel, siyasi, fikri, ilmi, ve içtimai konular yer alıyor. Bizim gazetemizde diğer gazetelerden farklı olarak kültür sanat, tarih ve ilmihal konuları da yer alıyor. Bunun dışında köşe yazan yazarlarımız var. Ben özellikle ilk günden beri köşesi yayımlanan Abdulhamid Han torunu Orhan Osmanoğlu'na manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bursa İl Müftülüğü ilk sayıdan beri ilmihal sayfasını hazırlıyor. Onlar yazıp gönderiyor çevirisini burada biz yapıyoruz."

- Okuma anahtarı var

Parlak, gazetelerine okuyucular için okuma anahtarı da koyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Osmanlıcada olmayan birtakım harfler var. Örneğin 'p', 'ç' ve 'j' gibi. Bizim okuma anahtarımızda bütün harfler mevcut. 'Hangi harfler neyi nasıl okutur? Kelimeler nasıl okunur? Nasıl birleşir?' gibi konularda çeyrek sayfadan biraz daha geniş bir şekilde bilgiler var. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilen bir vatandaş, okuma anahtarını dikkatle incelediğinde yarım ya da bir saatte, çok uğraşırsa bir günde Osmanlıca okumayı çözümleyebilir."

- "Gazeteyi bastığımızın ikinci haftasında Polonya'dan aradılar"

Gazetelerinin abonelik sistemiyle okuyuculara ulaştığını ifade eden Parlak, şöyle konuştu:

"Haftalık basılan gazetemizi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız, siyasi parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerinin tamamı, hatta Meclis dışı siyasi partilerin genel başkanları, sivil toplum kuruluşlarının genel başkanlarına, 81 ilin vali ve belediye başkanlarına posta yoluyla iletiyoruz. Bursa'daki abonelerimize kendimiz ulaştırıyoruz. Bursa dışında da abonelerimiz var. İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Konya, Manisa ve Trabzon'da abonelikler çalışmaya başladı. Hatta gazeteyi ilk bastığımızda ikinci haftasında Polonya'dan aradılar. Çok sevindik. Polonya 150-200 sene öncesine kadar bizim topraklarımızdı. Osmanlı hakimiyetinde bir bölgeydi. Onun dışında Almanya ve İngiltere'den birkaç talep geldi. Şu an için oralara gönderme imkanımız yok ancak kendilerine posta yoluyla yolluyoruz."

- "Tam 90 yıl geçti"

Parlak, Osmanlıca ve latin alfabeyle gazete çıkarılmasından bugüne 100 yıl geçtiğini belirterek, "Osmanlıcanın yasaklılığından bugüne tam 90 yıl geçti. Bugün 90 yıl sonra Türkiye'de, Osmanlı topraklarında Osmanlıca gazete çıkarmış bulunuyoruz. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem az. Bundaki temel gayelerimizden biri yeni nesillere ve Osmanlıcayı takip etmek isteyen vatandaşlarımıza kolaylık sunmak ve günümüz Türkçesinin metinlerini okuyabilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Osmanlıca lisanında arabi ve farisi kelimeler ağırlıklı olduğu için bu kelimelerden uzun zaman uzak kalan insanların bu kelimelerin telaffuzunda çok zorlandığını aktaran Parlak, şunları dile getirdi:

"Özellikle tarih, edebiyat, ilahiyat ve sanat fakültesi öğrencilerimiz bu konuda hakikaten muzdaripler. Bugün Osmanlıcanın liselerde seçmeli ders olmasından mütevellit, arkadaşlarımızın bugünün lisanına ağır gelen arabi ve farisi kelimeler yerine günümüz telaffuzuyla Türkçemizi, Osmanlıca hurufatıyla, harfleriyle yazılmış olmasından dolayı bizim gazetemiz kendilerine inşallah bir yol arkadaşlığı yapacak ve konuşmalarını geliştirecek diye düşünüyorum."

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Ciritçiler nefes kestiCiritçiler nefes kesti
Akalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyorAkalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Hadisat gazetesi Osmanlıca gazete

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.