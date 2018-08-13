İlk payitahtta Osmanlıca-Türkçe gazete

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan Hasan Parlak, Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla Osmanlıca-Türkçe gazete basmaya başladı. Merkez Osmangazi ilçesindeki bir matbaada haftalık olarak "Hadisat Gazetesi" ismiyle basılan ve abonelik sistemiyle okuyucularına ulaştırılan gazete, yurt dışından da talep görüyor. Anadolu'da ve Osmanlı Devletinin yayıldığı bütün ülkelerde 13-20'nci yüzyıllarda kullanılan, Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan ve Osmanlı Türkçesi olarak bilinen Osmanlıcanın yeni nesillere aktarılması amacıyla Osmanlıca ve Türkçe metinlerle basılan gazete, içindeki okuma anahtarıyla okuyucuya kolaylık sağlıyor. Gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri sorumlusu Hasan Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıcanın bu topraklarda yaşayan insanların tarihi, dili, lisanı ve örfü olduğunu söyledi. Ecdadın bin yıldan fazla süre bu alfabeyi kullandığını ve bütün geçmişlerinin bu yazı tipiyle arşivlerde mevcut olduğunu anlatan Parlak, "Osmanlıcanın inkıtaya uğraması ve gündelik hayattan kaldırılmış olması bizim tarihimizle olan bağımızı koparmış oluyor. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle takriben 2,5 sene kadar önce Osmanlıca hurufatının (harfler) hürriyetine kavuşturulmuş olması, yeni Türkiye'nin geçmişiyle yeniden hemhal olup, geleceğine yön verecek bir pozisyona gelmesine vesile kıldı." diye konuştu.

Parlak, alınan bu kararın ardından Osmanlıcayı tekrar halka ulaştırmanın en kolay yolunun gazete çıkarmak olduğunu düşündüklerini, bu kapsamda mayıs ayından itibaren matbaalarında haftalık Osmanlıca gazete basmaya başladıklarını dile getirdi. - Abdulhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu köşe yazıyor Osmanlıca ve Türkçe olarak bastıkları gazetelerinin 12 sayfadan oluştuğunu belirten Parlak, şunları kaydetti: "Gazetemizde güncel, siyasi, fikri, ilmi, ve içtimai konular yer alıyor. Bizim gazetemizde diğer gazetelerden farklı olarak kültür sanat, tarih ve ilmihal konuları da yer alıyor. Bunun dışında köşe yazan yazarlarımız var. Ben özellikle ilk günden beri köşesi yayımlanan Abdulhamid Han torunu Orhan Osmanoğlu'na manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bursa İl Müftülüğü ilk sayıdan beri ilmihal sayfasını hazırlıyor. Onlar yazıp gönderiyor çevirisini burada biz yapıyoruz." - Okuma anahtarı var Parlak, gazetelerine okuyucular için okuma anahtarı da koyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Osmanlıcada olmayan birtakım harfler var. Örneğin 'p', 'ç' ve 'j' gibi. Bizim okuma anahtarımızda bütün harfler mevcut. 'Hangi harfler neyi nasıl okutur? Kelimeler nasıl okunur? Nasıl birleşir?' gibi konularda çeyrek sayfadan biraz daha geniş bir şekilde bilgiler var. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilen bir vatandaş, okuma anahtarını dikkatle incelediğinde yarım ya da bir saatte, çok uğraşırsa bir günde Osmanlıca okumayı çözümleyebilir." - "Gazeteyi bastığımızın ikinci haftasında Polonya'dan aradılar" Gazetelerinin abonelik sistemiyle okuyuculara ulaştığını ifade eden Parlak, şöyle konuştu: "Haftalık basılan gazetemizi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız, siyasi parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerinin tamamı, hatta Meclis dışı siyasi partilerin genel başkanları, sivil toplum kuruluşlarının genel başkanlarına, 81 ilin vali ve belediye başkanlarına posta yoluyla iletiyoruz. Bursa'daki abonelerimize kendimiz ulaştırıyoruz. Bursa dışında da abonelerimiz var. İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Konya, Manisa ve Trabzon'da abonelikler çalışmaya başladı. Hatta gazeteyi ilk bastığımızda ikinci haftasında Polonya'dan aradılar. Çok sevindik. Polonya 150-200 sene öncesine kadar bizim topraklarımızdı. Osmanlı hakimiyetinde bir bölgeydi. Onun dışında Almanya ve İngiltere'den birkaç talep geldi. Şu an için oralara gönderme imkanımız yok ancak kendilerine posta yoluyla yolluyoruz."