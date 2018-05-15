HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İlk teravihi "yıldızlar altında" kıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

Çankırı'da havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, ramazanın ilk gününde teravih namazını Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki namazgahta eda etti

Çankırı'da havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, ramazanın ilk gününde teravih namazını Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki namazgahta kıldı.

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 20 derece civarında seyrettiği Çankırı'da vatandaşlar, ramazanın ilk gününde yıldızlar altında teravih namazını kılmayı tercih etti.

Teravih namazını kılmak için gelenlerden Faik Dahi, açık havada namaz kılmanın daha farklı olduğunu söyledi.

Camilerin yaz döneminde daha sıcak olduğunu belirten Dahi, "Teravih namazlarında buraya geliyoruz. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Açık havada serin bir şekilde namaz kılmak iyi oluyor." dedi.

Bahattin Sami Kaya da açık havada namaz kılmanın daha farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Açık havada daha rahat kıldıklarını dile getiren Kaya, "Yıldızların altında ilk teravih namazını kıldık. Çok güzel bir duyguydu. Bütün teravih namazlarını burada kılacağım inşallah." diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı ramazan ayı Recep Tayyip Erdoğan Parkı Teravih yıldız Yıldızlar altında

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Niğde'de vatandaşa fırça: Bir sus ya!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.