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İlkadım Belediyesine yeni şantiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Samsun’da İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yeni şantiyeyle İlkadım’da hizmetler daha da hızlı, güçlü ve verimli hale gelecek.İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılacak yeni şantiye inşaatında incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yeni şantiyemizle modern hizmetlerimize, modern bir altyapı sağlıyoruz” dedi.Başkan Tok, Tepecik Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni şantiyenin inşaatında incelemelerde bulundu.

Samsun’da İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yeni şantiyeyle İlkadım’da hizmetler daha da hızlı, güçlü ve verimli hale gelecek.
İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılacak yeni şantiye inşaatında incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Yeni şantiyemizle modern hizmetlerimize, modern bir altyapı sağlıyoruz” dedi.
Başkan Tok, Tepecik Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni şantiyenin inşaatında incelemelerde bulundu. İlkadım’a daha verimli ve güçlü bir hizmet sağlayacak yeni şantiyenin inşaatını gezerek bilgi alan Başkan Tok, konumu ve modern yapısıyla hizmet ağına büyük katkı sağlayacak ve İlkadım’ın en ücra köşelerine bile daha hızlı ulaşımı sağlayacak bir yatırım olduğunu vurguladı.
Nüfus yoğunluğu ve dinamik yapısıyla birçok ilden daha büyük olan İlkadım altın çağını yaşarken hizmet kalitesi ve verimliliğini de arttırmaya devam ediyor. İlkadım’ın dört bir köşesine eşit hizmet sağlamak amacıyla planlanan yeni şantiye ilçenin coğrafi olarak merkezine konuşlanırken ulaşımın her noktaya aynı olmasını sağlayacak.

Personele en iyi imkanlar sağlanıyor
İlkadım Belediyesine ait 4 dönüm arazi üzerine inşa edilen şantiye, iş makinesi ve araç park alanı, şantiye, depo, ofisler, yemekhane, mutfak ve personel dinlenme alanlarından oluşuyor. Özellikle personelin kullanımı için planlanan ortak alanların modern yapısı dikkat çekerken hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak tüm ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. Tepecik Mahallesi’nde inşa edilen yeni şantiye ulaşım kolaylığının da artması nedeniyle daha hızlı bir çalışma imkanı sağlıyor.

"Modern yapılar hizmette kaliteyi arttırıyor”
Yeni şantiyenin inşaat alanında incelemelerde bulunarak bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım’a yakışır yeni ve modern bir şantiyeyi vatandaşımıza daha iyi hizmet sağlamak adına hayata geçiriyoruz. Yeni şantiyemiz hizmette kaliteyi arttıracak, zaman kazandıracak ve verimi en üst seviyeye taşıyacak. İlkadım’da yaptığımız dev eserlerin arkasında belediyemiz çalışanları var. Bu bilinçle şantiyemizi planlarken personelimize özel şirketleri aratmayacak şartlarda çalışmalarını gerçekleştirecekleri bir ortamı sağlayacağız. Bu da her alanda rekor kırdığımız hizmetlerimizde modern bir yapıyla kaliteyi bir üst sınıfa daha taşımamızı sağlıyor. Yeni şantiyemizin Fen İşleri Müdürlüğümüze, belediyemize ve en önemlisi ilçemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

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