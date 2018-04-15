İlkadım Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu İnançer oldu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okuryazar Buluşmaları’nın konuğu mutasavvıf-yazar Ömer Tuğrul İnançer oldu.

Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer’in konuk olduğu konferans ve imza günü büyük ilgi gördü.

İnançer: "Annelerimizin adını bilmiyoruz"

İslamiyet’i doğru öğrenmek ve anlamak gerektiğini belirten İnançer, "Bilgi çağı dediğimiz bu çağda saniyeler içinde milyonlarca bilgiye ulaşabiliyoruz ama Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) annesinin ve zevcesinin ismini bilmiyoruz. Onlar biz müminlerin anneleri değil mi? Biz bunları bile gençlerimizden duyamazken aile yapımızı nasıl sorgulamayalım" şeklinde konuştu.

İnançer: "Kavramları karıştırıyoruz"

Birçok kavramın birbirine karıştırıldığını belirten İnançer, "Allah’tan korkulmaz. Çünkü Allah korkunç değil güzeldir. Korku ile yaptığımız yorumlarda dinimizi tahrip ediyor. Bu tanımlarda cennet için vaat edilen Huri’nin bir cinsiyete sahip varlık olduğuna inanarak bunu topluma anlatan yazarlar bile var. Oysa Huri cinsiyetsiz bir varlıktır ve ahrette üreme yoktur. İşte bizlerin bu yanlışlardan arınarak doğruyu bulmamız ve anlatmamız şarttır" diye konuştu.