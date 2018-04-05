İlkadım’da 1 yılda 106 bin ton çöp toplandı

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında 106 bin ton çöp topladı.

Daha temiz bir İlkadım için gece-gündüz çalışan İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöpleri sistemli bir şekilde toplamasının yanı sıra, sokakları, okulları, ibadethaneleri, pazar yerlerini temizliyor. Belediye, vidanjör hizmetinden, çöp konteynere dağıtımına kadar pek çok alanda hizmet veriyor. Ayrıca program dâhilinde 2 adet azura ve 2 adet vakumlu süpürge aracı ile mahallelerde bulunan cadde ve sokaklar rutin olarak süpürülerek yıl boyunca temizlendi.

Sağlıklı ve yaşanabilir ilkadım

“Sağlıklı ve Yaşanabilir İlkadım” için yürüttükleri projelerle öncü belediye olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bizler yüzölçümü 155 bin metrekare olan ve 333 bin 218 vatandaşın yaşadığı güzide ilçemizde daha nasıl modern, yaşanabilir ve temiz bir İlkadım’a kavuşabilir planları yapıyoruz. Bunun için personellerimizle gece gündüz istişareler yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa tespit ediyor bunu hemen çözüme kavuşturuyoruz. 61 mahallemizde süpürme işlemleri ve çöp toplama işlemlerini eşit bir şekilde yapıyoruz. Bulvar altında bulunan mahallelerimizdeki yer çöpü toplama uygulaması yapılan sokaklarımızda, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla çöp araçlarının geçiş saatleri ile ilgi el ilanları bastırılıp dağıtıyoruz. 2017 yılında uygulamalarımız devam etmiş olup yüksek oranında başarıya ulaşılmıştır. Eskiyen, deforme olan, kırılan ve ya delinen çöp sepeti ve çöp konteynerlerini değiştirilmiş ve yerlerine yenilerinin montajı yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. İlkadım hepimizin bu yüzden ele ele hep birlikte daha sağlıklı ve temiz bir İlkadım için gece-gündüz çalışan personel arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Geçen yıl 106 bin ton çöp toplayan İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.