İlkadım’da bahar

İlkadım Belediyesinin ilçenin dört bir yanına diktiği on binlerce çiçek, baharın gelişiyle kendini gösterdi.

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sonbahar ayında ekimi gerçekleşen çiçekler sarıdan kırmızıya, mordan beyaza her renkte ilçeyi süslemek için çiçek açmaya başladı. İlkadım’a daha yeşil bir görüntü kazandırmak için çalışmalar yürüten İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere geçen yıl Sonbaharda 21 bin 360 adet menekşe, 8 bin 200 adet lale soğanı dikti. Baharın gelmesiyle birlikte açan laleler mor, sarı, kırmızı ve pembe gibi pek çok farklı rengiyle baharın gelişini müjdelerken, ilçeye de büyük bir güzellik kattı.

Soğanları sonbaharda dikilen bazı çiçeklerin açmasıyla baharın güzelliğini gösterdiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlçemizi estetik olarak güzelleştirecek, adeta görsel bir şölen yaşatacak çiçeklerle süsledik. Şimdi de süslediğimiz bu çiçekler baharı müjdeliyor bize. İlkadım’ı modern bir görünüm kazanması ve insanımızın hasret kaldığı doğaya kavuşması için yaptığımız bu çalışmalar aralıksız sürecek. Her yıl şehrimizin dört bir yanına diktiğimiz laleler ile ilçemiz daha zarif ve güzel görünüyor. Vatandaşlarımızın da beğenisini toplayan laleler ilçemizi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Baharın gelmesiyle belediye olarak kentimizin daha güzel görünmesi ve ilgi çekmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın dikilen çiçeklere karşı gerekli hassasiyeti göstereceklerine ve onlara çok iyi bakacağına eminim. Çünkü çiçekler ilçemizi güzelleştirdiği gibi, ruhumuzu da güzelleştiriyor” dedi.