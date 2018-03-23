İlkadım’da dualar Mehmetçik için

İlkadım Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası cami çıkışı vatandaşlara lokma ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Üç ayların müjdecisi olan rahmet, bereket ve mağfiret aylarının habercisi Regaib Kandili vesilesiyle camiler doldu, taştı. İlkadım Belediyesi tarafından Abdullah Paşa Camisi’nde kandil özel programı tertip edildi. Yatsı namazı öncesi camiye akın eden vatandaşlar, kandil gecesi özel programında okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek dua ve niyazlarda bulundu. İbadetlerini huşu içinde yerine getiren cami cemaatine namaz sonrası belediye ekiplerince lokma ile birlikte çeşitli ikramlar yapıldı.

Cami çıkışında vatandaşların kandilini tebrik ederek sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mübarek gün ve geceler olan bu kandil gecelerinde kırgınlık ve küskünlüklerin bir kenara atılması gerektiğini söyledi. İslam alemi için önemli, feyiz ve bereketin alınacağı gecelerden olan Regaib Kandili’ni vatandaşlarımızla birlikte idrak ettiklerini ifade eden Başkan Tok, “Müslüman âlemi için önemli günlerden olan Regaib Kandilimizi vatandaşlarımızla birlikte Abdullah Paşa Camisi’nde ihya etmenin mutluluğunu yaşadık. Manevi coşkuyu daha fazla yaşadığımız bu gecede kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için cami çıkışı vatandaşlarımıza lokma ikram ederek geleneğimizi devam ettirdik. Vatandaşlarımızla birlikte bu gecede Afrin operasyonunda görev alan ordumuza dualar ettik. Tüm şehitlerimizin ruhu için Kur’an’ı Kerim okuyarak niyazlarda bulunduk. Allah ordumuzu ve milletimizi tüm kötülüklerden, fitne ve şer odaklarının tuzaklarından korusun. Kandil vesilesiyle ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyor; vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.