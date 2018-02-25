İlkadım’da kurtuluş gecesi

İlkadım Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği programda, Tonya’nın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 100. Yıl Kutlama Gecesi programı yapıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un ev sahipliğini üstlendiği gecede, Tonya’nın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 100. yılı anıldı. Yoğun bir ilgi ile gerçekleştirilen gecede açılış konuşmasını yapan Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Bektaş; "Bu güzel birlikteliğe ev sahipliği yapan Başkanımız Erdoğan Tok’a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Böylesi önemli ve anlamlı bir programda verdiği destekle bizleri buluşturan Erdoğan Başkan hemşehri derneklerine verdiği destekle hem bu derneklerin ayakta kalmasını sağlıyor hem de kültürümüzün yaşatılmasında pay sahibi oluyor" dedi.

Kurtuluşun 10. yılında birlik mesajı

Tonya’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Kutlama Gecesinde konuşan ve mücadele yıllarını tekrar hatırlatan Trabzon Tonya İlçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, "Bundan 100 yıl önce kurtuluş mücadelesini kazanmamızın en büyük sebebi birlik içerisinde düşmana karşı koymamızdı. O günlerden bu günlere geldiğimizde görüyoruz ki, bu akşam ki örnek gibi birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmemişiz. Bu güzel gecede olduğu gibi birlik ve beraberliğimiz hiç bitmesin" diye konuştu.