İlkadım’dan Çanakkale’ye tarihi sefer

Samsun İlkadım İlçe Belediyesi, düzenlediği turlarla Samsunluları, Birinci Dünya Savaşı’nda destanın yazıldığı Çanakkale’ye gönderiyor.

Kültür gezileri kapsamında vatandaşları Çanakkale’ye gönderen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Çanakkale’ye uğurladıkları vatandaşların İlkadım’dan Çanakkale’ye selam ve minnet duyguları götürdüklerini söyledi.

Haftada iki sefer 4 otobüs

Çanakkale’yi herkesin görmesi gerektiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Tok, "İlkadım’dan Çanakkale’ye gezi programlarımız özel bir anlam taşıyor. Kurtuluş mücadelesi meşalesinin ateşlendiği İlkadım’dan, büyük bir destanın yazılarak zaferle sonuçlandığı Çanakkale’ye düzenlediğimiz seferler aynı inanç ve ruhu temsil ediyor. Çanakkale Zaferi, sadece Türk tarihi açısından değil, bütün dünya milletlerine örnek olacak büyük bir zaferdir. Ülkemizin her şehrinden her köyünden binlerce evladın vatan müdafaası için canını hiçe sayarak mertebelerin en büyüğü şehitlik mertebesine erişmiştir. Bu inanç ve ruhla büyük bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Muharebesi, tarihin en önemli başarılarından olmuştur. Bu manada kültür gezilerimiz kapsamında vatandaşlarımızın Çanakkale Savaşı’nda atalarımızın ve dedelerimizin hangi şart ve ortamlarda düşmana karşı nasıl bir mücadele verdiğini, hangi imkan ve şartlarda çarpıştığını yerinde görmesini ve o ruhu yaşamasını istedik" diye konuştu.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

İki yıl boyunca düzenli olarak Çanakkale-Bursa gezisini organize ettiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşların geçmişini daha yakından ve yerinde görerek tanıması gerektiğini belirtti. Belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Çanakkale-Bursa gezisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.