HABER

İlkadım’dan Çanakkale’ye tarihi sefer

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

Samsun İlkadım İlçe Belediyesi, düzenlediği turlarla Samsunluları, Birinci Dünya Savaşı’nda destanın yazıldığı Çanakkale’ye gönderiyor.Kültür gezileri kapsamında vatandaşları Çanakkale’ye gönderen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Çanakkale’ye uğurladıkları vatandaşların İlkadım’dan Çanakkale’ye selam ve minnet duyguları götürdüklerini söyledi.Haftada iki sefer 4 otobüsÇanakkale’yi herkesin görmesi gerektiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Tok, "İlkadım’dan Çanakkale’ye gezi programlarımız özel bir anlam taşıyor.

Samsun İlkadım İlçe Belediyesi, düzenlediği turlarla Samsunluları, Birinci Dünya Savaşı’nda destanın yazıldığı Çanakkale’ye gönderiyor.
Kültür gezileri kapsamında vatandaşları Çanakkale’ye gönderen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Çanakkale’ye uğurladıkları vatandaşların İlkadım’dan Çanakkale’ye selam ve minnet duyguları götürdüklerini söyledi.
Haftada iki sefer 4 otobüs
Çanakkale’yi herkesin görmesi gerektiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Tok, "İlkadım’dan Çanakkale’ye gezi programlarımız özel bir anlam taşıyor. Kurtuluş mücadelesi meşalesinin ateşlendiği İlkadım’dan, büyük bir destanın yazılarak zaferle sonuçlandığı Çanakkale’ye düzenlediğimiz seferler aynı inanç ve ruhu temsil ediyor. Çanakkale Zaferi, sadece Türk tarihi açısından değil, bütün dünya milletlerine örnek olacak büyük bir zaferdir. Ülkemizin her şehrinden her köyünden binlerce evladın vatan müdafaası için canını hiçe sayarak mertebelerin en büyüğü şehitlik mertebesine erişmiştir. Bu inanç ve ruhla büyük bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Muharebesi, tarihin en önemli başarılarından olmuştur. Bu manada kültür gezilerimiz kapsamında vatandaşlarımızın Çanakkale Savaşı’nda atalarımızın ve dedelerimizin hangi şart ve ortamlarda düşmana karşı nasıl bir mücadele verdiğini, hangi imkan ve şartlarda çarpıştığını yerinde görmesini ve o ruhu yaşamasını istedik" diye konuştu.
Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor
İki yıl boyunca düzenli olarak Çanakkale-Bursa gezisini organize ettiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşların geçmişini daha yakından ve yerinde görerek tanıması gerektiğini belirtti. Belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Çanakkale-Bursa gezisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.