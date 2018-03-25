İlkadım’dan kentin manevi hafızasına katkı

İlkadım Belediyesi tarafından geçen ay ilki yapılan Samsun’un Manevi Mimarları Sempozyumu’nun ikincisi Samsun İlim Yayma Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi’nin katkılarıyla Samsun Müftülüğü, OMÜ İlahiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Eğitim-Araştırma Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Vakfı, SAMİMDER, İlim Yayma Cemiyeti, ÇEYDER, İslam Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Samsun’un Manevi Değerleri Sempozyumu’nun ikincisi üç oturum şeklinde organize edildi.

Samsun’a manevi anlamda hizmet eden, ömürlerini ilim ve hayır hizmetleri ile geçiren şahsiyetlerin anlatıldığı Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, OMÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Peker, OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Can’ın sempozyumun oturum başkanlığını yaptığı, Zekeriya Yazıcı, Samsun eski müftülerinden İbrahim Acar, Dr. Hayrettin Öztürk ve Doç. Dr. Hikmet Atan’ın konuşmalarıyla, Hacı Hafız Efendi, Remzi Yavuz, Açıkbaş Ömer Efendi, Halil Ayhan, Zübeyir Koç, İskender Fevzi Sevük gibi isimlerin Samsun’un manevi hafızasına katkıları ele alındı.

Samsun’un manevi mimarlarına belediye olarak sahip çıktıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, manevi değerlerine sahip çıkmayan, değer vermeyen toplumların geleceği inşa edemeyerek buhran yaşadıklarına dikkat çekti. Geçmişinden koparak geleceği ihya ve inşa edilemeyeceğini ifade eden Tok’a sempozyuma katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür edildi.