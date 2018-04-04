İlkbahar Japon Bahçesi'ne güzellik kattı

KIRŞEHİR (AA) - Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 25 yıl önce Kalehöyük kazılarının başlatılması anısına bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaptırılan Japon Bahçesi, ilkbaharla ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan ilçeye bağlı Çağırkan köyündeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde yer alan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçesi olma özelliğini taşıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde yeni evli çiftlerce düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak tercih ediliyor. Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve göletler bulunuyor.

İlkbaharın gelişiyle farklı türlerde bitkilerin yer aldığı Japon Bahçesi'nde eşsiz bir manzara ortaya çıkarken, yeni açmış çiçekler de bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.