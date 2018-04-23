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İlkel yöntemlerle tarım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde traktörlerin giremediği dağlık alanlarda bulunan tarla, bağ ve bahçeler, at ve katırlarla sürülüyor.Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yıllardır at ve eşekle ilkel yöntemler kullanılıp tarım yapılıyor.

İlkel yöntemlerle tarım

Şırnak’ın Uludere ilçesinde traktörlerin giremediği dağlık alanlarda bulunan tarla, bağ ve bahçeler, at ve katırlarla sürülüyor.
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yıllardır at ve eşekle ilkel yöntemler kullanılıp tarım yapılıyor. Traktörlerin giremediği bağ ve bahçelerde köylüler tarafından her yıl ilkbahar aylarında başlatılan çalışmalar günlerce devam ediyor. At ve katırlarla tarla süren Avdel Aydemir yıllardır bu işleri yaptığını söyledi. Aydemir, "Yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Traktörlerin gitmediği yerlerde böyle bir at veya katırla eski yöntemlerle çalışma yapıyoruz. Amacımız bu hayvanlara eziyet etmek değil, onların bu kuvvetinden istifade edip tarlaları sürüyoruz. Başka yapacağımız iş yok. Mazot fiyatı artınca malum traktörlerin çalışma saati de arttı" dedi.
Osman Yıldırım adındaki vatandaş ise eskiden öküzlerle tarlaların sürüldüğünü şimdilerde ise bunu at ve katırlarla yaptıklarını söyledi.

İlkel yöntemlerle tarım

İlkel yöntemlerle tarım

İlkel yöntemlerle tarım

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