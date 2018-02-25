İlker Başbuğ, cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısının 'İlker Başbuğ adayı olur mu?' başlıklı kısmında Başbuğ'un aday olmayacağını ileri sürdü. Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle: “İlker Başbuğ, CHP’nin adayı olur” diyenler var. Böyle bir durum olmaz. Şu üç nedenle: BİR: İlker Paşa istemiyor aday olmayı.

İKİ: Bu millet askere oy vermez.

ÜÇ: İlker Paşa, HDP seçmeninden asla oy alamaz. Yazının tamamını okumak için tıklayın



NELER OLMUŞTU?



Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Afrin harekatı siyasete alet edilmesin” sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli tepki gösterdi. Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Başbuğ’a yönelik, “tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun, gereken cevabı alacak” demişti. Devlet Bahçeli ise “Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir” demişti. İlker Başbuğ iki liderin sert tepkisine kendisine ait internet sitesinden yanıt verdi. Başbuğ, “bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim” dedi.

Başbuğ’un kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:



“50 yıl hizmet ettiğim Türk Ordusunun bir mensubu olarak almış olduğum eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır. Ancak, Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur” “YERSİZ İTHAMLARI VE ÜSLUBU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”



“07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine ‘Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil’ şeklinde bir yanıtım olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekâtın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur”