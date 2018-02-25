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İlker Başbuğ, cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

Uzun zamandır eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı konuşuluyor. Tartışmaya Ahmet Hakan da köşesinden katıldı.

İlker Başbuğ, cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısının 'İlker Başbuğ adayı olur mu?' başlıklı kısmında Başbuğ'un aday olmayacağını ileri sürdü. Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İlker Başbuğ, CHP’nin adayı olur” diyenler var. Böyle bir durum olmaz. Şu üç nedenle:

  • BİR: İlker Paşa istemiyor aday olmayı.

  • İKİ: Bu millet askere oy vermez.

  • ÜÇ: İlker Paşa, HDP seçmeninden asla oy alamaz.

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NELER OLMUŞTU?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, “Afrin harekatı siyasete alet edilmesin” sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli tepki gösterdi. Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Başbuğ’a yönelik, “tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun, gereken cevabı alacak” demişti. Devlet Bahçeli ise “Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir” demişti. İlker Başbuğ iki liderin sert tepkisine kendisine ait internet sitesinden yanıt verdi. Başbuğ, “bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim” dedi.

Başbuğ’un kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“50 yıl hizmet ettiğim Türk Ordusunun bir mensubu olarak almış olduğum eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır. Ancak, Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur”

“YERSİZ İTHAMLARI VE ÜSLUBU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

“07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine ‘Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil’ şeklinde bir yanıtım olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekâtın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur”

“TAM VE DOĞRU BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BELİRTMEK İSTERİM”

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen ‘gerekli cevabı alacak’ şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum” (DHA)

İlker Başbuğ'dan Afrin açıklaması

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı harekâtının siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirterek, 'Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil' demişti. Başbuğ, harekâtı da değerlendirerek 'Tabii Afrin denildiğinde Afrin'de bir yerleşim yeri var. Nüfusunun 180 bin civarında insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Elbette bu harekât en ince detaylarına kadar planlanmıştır. Planlandığı şekilde icra edilecektir' ifadelerini kullanmıştı.

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Ahmet Hakan İlker Başbuğ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yalaka ahmet hakan ne zaman bırakacan hdp=pkk yalakalığını. ne yanar döner yalaka biriymişin
KEŞKE OLSADA GÖRSÜN BU MİLLET SENİ NEREYE SOKUYO ÖYLE KOLTUĞA OTURPTA EMİR VERMESİNE BENZEMİYO BU MİLLET O BORU DİYODUNYA İŞTE O BORUYU SANA GERİ VERECEK HAZIR OL
@05meteor ne bu yaaa yavaş ol ahlaksız...
ilker başbuğ dan hiç bir şey olmaz pısırık adamın teki, bazı olayların başında dik durmasını bilemedi
Ahmet Hakan ;BU MİLLET ASKERE OY VERMEZ SÖYLEMİN ALĞI OPERASYONU YARATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL,TÜRK MİLLETİ; İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ,KAOS ORTAMINDAN,ÜLKEYİ UÇURUMUN KENARINDAN ÇEKME YETİSİNE,KABİLİYETİNE SAHİP OLAN ASKER YADA SİVİL FARKETMEZ SAĞ YADA SOL GÖRÜŞLÜ HER KİŞİYE OY VERİR..YAZINA BAŞLAMADAN ORDUMUZA KURULAN KUMPASLARA,TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE KURULAN İTTİFAKLARA,ÜLKEMİZİN OLMAZ SA OLMAZ KİTLERİNİ ÜÇ BEŞ PARAYA ÖZELEŞTİRME ADI ALTINDA ECNEBİLERE PEŞKEŞ ÇEKMELERE,TARIM ve HAYVANCILIĞI NASIL? NE İÇİN BİTİRİDİĞİNE,YOLSUZLUKLARA,BU ÜLKENİN KURUCU DEĞERLERİNE YAPILAN HAKARETLERE....DEĞİNSEYDİN
Ahmet Hakan erken bunamışın sen bi git senin ne ayak olduğunu herkes biliyor hdy oy berdiğinide sanane İlker paşadan ilker paşanın ..... yerindeki kıl etmezsin yüzsüz herif
neden olmasin yakışır aslinda adam gibi adam ilker paşa seni seviyoruz ve destekliyoruz. inşallah aday olursun
Bu tip insanlar bir söz vardır ölüden medet ummak diye işte ona benzer davranış içindeler.Muhalefet olacak isen genç akıllı aydın mütevazi ve nerde ne konuşacağını bilen bu toplumun önceliğini ve hassasiyetine göre siyaset yapacak insanlar lazım
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