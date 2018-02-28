HABER

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 00:08 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kendisine yöneltilen 'Büyük Ortadoğu Projesi'nde sıra Türkiye’ye gelir mi' sorusuna, “Gelir kardeşim, aklını kullan, engelle ona göre dikkatli ol. Gelebilir. Çünkü gelmez dersen tarihi unuttun demektir. Onun için güçlü olmamız lazım. Esasen önemli olan milletin bütün olması ve milli konularda milletin arkasında olmasıdır. İç kaleyi sağlamlaştırmamız lazım, yarın sıra gelebilir” diye cevapladı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) bir otelde düzenlenen 4. Olağan Toplantısına katıldı.

Burada, "Ortadoğu ve Türkiye" başlığı altında bir konuşma yapan Başbuğ, Ortadoğu’nun tarih sahnesine çıkışının Osmanlı Devleti ile başladığını kaydetti. Başbuğ, Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinin ve sağladığı düzenin, barışın 1914 yılına kadar devam ettiğini aktardı. Atatürk’ün 'Musul’u da alın' gibi bir vasiyetinin olduğunu bilip duymadığını dile getiren İlker Başbuğ, “Ben böyle bir şey görmedim, bu konuyla iyi kötü bilenlere sordum, onlar da öyle bir şey bilmiyor” dedi.

“DÜNYA DEVLETİ ABD”

ABD’nin büyük bir dünya devleti olduğunun altını çizen İlker Başbuğ, “ABD’nin dünyanın her denizinde donanması var. Denizlere hakim. Dünya devleti olabilmeniz için hatta dünya devleti değil bir bölgede güçlü olmak ve dediğinizi yaptırmanız için deniz kuvvetlerinizin olması gerekir. Bu olmadan ne bölge, ne de dünya devleti olabilirsiniz. ABD'nin dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri olduğu gerçeği var. Büyük bir ekonomik güç, bunun yanında en büyük teknolojik gücü, teknoloji, ekonomi, silahı olduğu zaman ortaya büyük bir dünya devleti çıkıyor. Rusya bunun yanında bir güç ama ABD ile eşit noktada değildir. Uyuyan değil büyüyen potansiyel bir devlet var o da Çin. ABD için potansiyel tehdit Çin’dir” ifadelerine yer verdi.

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklamasıİlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

“GÜÇLER DENGESİ”

'Ortadoğu ABD politikasında birinci öncelikli mi ya da Çin Denizi’ne neden öncelik veriyor' şeklinde soru soran Başbuğ, “Dünyaya hakim olan bir devlet. Bu dünyada çeşitli stratejik bölgeler var. Bunlardan bir tanesi Ortadoğu, buradan Çin Denizi'ne gidiyorsunuz. Dünyayı stratejik bölgelere ayırın, dünya devleti, o bölgede güçlü bir devlet olmasını istemez. O devlet ben bölgeye hakimim, bölgeyi etkileyebilecek güce erişecek bir büyük devlet istemez. Bakıyorsunuz bir devlet sivriliyor, askeri ve ekonomik olarak. Dünya devleti olarak bölgede güç dengesi kurmalısınız, en kolay yolu bu. ABD’nin Orta Doğu’da diyor ki bir bölgesel dengelerin ABD'ye karşı değişmesi, ABD’de güvenlik sorunu oluşturur. Bölgedeki dengeler benim aleyhime değişmeyecek. ABD en büyük stratejik hatayı 2003 yılında yaptı. Orta Doğu’da aslında bir İran vardı, İran’a karşı, Irak bir denge sağlıyordu. İran-Irak savaşı çıktığı zaman Irak’ın arkasında ABD vardı. Bölgede bir Arap-İsrail dengesi vardı. Mısır, Irak, Suriye, Ürdün vardı. Irak yerle bir edildi. Mısır, Arap Baharı ile gitti. Suriye, İsrail’e karşı yakın tehdit Suriye’ydi. 2011‘de Suriye’deki iç olaylar başladı. Boşluk var. Bunu kim dolduracak, ABD kendi unsurlarıyla beklenmedik bir aktör, yoğun olarak bölgeye Rusya girdi. İsrail ne zaman girecek. Yakın zamanda müdahale edebileceğini söyleyenler, değerlendirenler var. İsrail de bu resmin içine girerse tam bir felaket doğacak. Hem bölgede dengeyi sağlayacağım diyorsunuz hem de dengeyi alt üst ediyorsunuz büyük bir boşluk doğuruyorsunuz” diye konuştu.

ABD’nin Orta Doğu’yu ABD’ye karşı olan bir gücün kontrolüne bırakamayacağını savunan Başbuğ, ABD’nin Ortadoğu’da attığı her adımın İran’la olan bağlantısına bakmanın önemli olduğunu vurguladı.

“SALİH MÜSLİM PKK’NIN ADAMI”

Trump’ın ABD ordusunu daha güçlendireceğini açıkladığını aktaran Başbuğ, “Benim dış politikamın ardındaki ana enstrüman ordu olacak diyor. İran, ABD için Ortadoğu’da etkendir. Irak’ta yaşananlardan ders çıkarılması lazım, benzer şeyler yaşanıyor. Suriye’de iç savaş 2011’de başlıyor. O yılda ABD yönetimi Suriye’de mevcut yönetiminin gitmesi gerektiğini söylüyor. Suriye’nin stabil olmasını 10-15 yıl süreceğini söyleyenler var. 2011’de olay başladı, 2012 yılına gelindiği zaman Beşar Esad Afrin’i YPG’ye bırakıyor. Niye bıraktı, bu da ayrı bir soru, birden fazla neden olabilir. PYD, partinin ismi, YPG silahlı unsuru. Partinin silahlı unsuru olur mu? İzahı mümkün olmayan bir durum. 2002 yılında PKK isim değiştirecek, kendini kamufle ediyor. 8. Kongresi’nde Suriye’de, İran’da, Türkiye’de PKK zaten var, siyasi oluşumu olacak diyor. PYD, YPG, KCK-PKK hepsi aynı. Başına kimi veriyorlar, 2003’de yapılanmada Salih Müslim yürütme organı içinde yer alan isim. Sen git kardeşim Suriye’deki partiyi oluştur diyorlar. PKK’nın Suriye’deki kolu bu kadar basit. Salih Müslim, PKK’nın adamı. 2012’de Afrin’i bırakacak Esad, 2013’e gelince, Abdullah Öcalan diyor ki, 'Orada yapılanma oluyor, Suriye’nin kuzeyinde bölgeler kurun' diyor. Fırat’ın doğusunda, Rojava, El Cezire gibi özerk bölgeler kurulacak” dedi.

“SINIRDA TERÖR YAPILANMASINA TÜRKİYE İZİN VERİR Mİ”

2015’te bölgede tam resmin görüldüğünü kaydeden Başbuğ, “PKK Suriye’de sizin hudutlarınız boyunca yapılaşmaya, devletleşmeye girecek böyle şeyi Türkiye kabul edebilir mi? PKK, terör örgütünün uzantısı olan YPG, PYD Suriye’nin kuzeyinde yapılanmaya gidiyor. Toprak kontrolüne kadar neredeyse Suriye’nin 3’te 1’i. Yönetim var, idare var, bir de silahlı gücü var. Burada devletleşmeye giden yapılanmayla karşı karşıyayız. Türkiye’nin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

“AFRİN, HAKLI VE GEREKLİ BİR OPERASYONDU”

2016 yılına gelindiği zaman Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonuna başladığını dile getiren Başbuğ, “Fırat Kalkanı operasyonu elbette gerekli, haklı ve doğruydu. Zamanlaması üzerinde tartışabilirsiniz, daha erken olmaz mıydı diye. El Bab operasyonu ile devam ettik. Bunlar doğruydu. Bunu yaparsanız Fırat’ın doğusunu kontrolünde tutan PYD-YPG Fırat’ın batısına ilerleyecek dolayısıyla Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü koridoru oluşacaktır. Buna müsaade edilemez mümkün değil. Yabancı devletler neden anlamıyor, anlıyorlar da hakikaten izahı anlaşılması çok zor tabii ki. Bir tarafta terör örgütünün uzantısı sınırlarınız boyunca bir yapılanmaya gidiyor, siyasi dönüşme ihtimali var, siz bunu seyredeceksiniz, böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Meksika sınırınıza gelse bir terör örgütü otursa, hududunuzda yeni yapılanmaya kalksa siz müsaade eder misiniz? Küba’da Castro’ya müsaade etmediniz. Türkiye’nin sorunu bu, hududu boyunca terör devleti oluşuyor. İdlip’in ardından Afrin bekleniyordu. Kesinlikle haklı bir operasyondur. Uluslararası hukuk açısından sıkıntı yoktur, haklıdır. Hudutlarınızda Afrin Hatay’ın dibinde, YPG, PYD, PKK vardı. O bölgede PKK’nın kendisinin de olmasıydı. IŞİD unsurlarının olduğu yönünde bilgiler vardı. Haklı ve gerekli bir operasyondu, başarıyla devam ediyor” diye konuştu.

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıtİlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

“TSK’YA GÜVENİN, SABIRLI OLUN”

TSK’nın 2015 yılında Güney Doğu’da meskun mahalde yaptığı operasyonlarla tecrübe kazandığını dile getiren Başbuğ, “Ordumuz üstün tecrübeye sahip oldu ve kazandı. Şimdi teknolojik imkanları da var, Afrin’i de planlayıp icraata dönüştürdüklerini görüyoruz. TSK operasyonu en iyi şekilde planlamıştır, en iyi şekilde gereğini icra edecektir. TSK’nın verdiği bilgilerle verdikleriyle yetinelim, ‘yok şöyle yok böyle olacak’ gibi harekatın detayının tartışılması doğru değil, biraz sabırlı olmamız gerekir. Zor bir harekat, bir mümkün olduğu kadar en az şehit vererek harekatı yürütmeliyiz. Dikkatli gitmeliyiz. ‘Neden hızlı gidilmiyor’ diyenler var. Bu bir Kıbrıs çıkarması değildir. Teröristle mücadele ediyorsunuz, öbür tarafta klasik savaştı. Burada dar bir arazide gidiyorsunuz. Sabırlı olmamız lazım. İkinci nokta orada yaşayan masum insanlara zarar vermemeniz lazım. Bunun için de dikkatli ve yavaş planlı hareket etmeniz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“ORDUMUZUN MAYASI SAĞLAM”

Menbiç konusunun tartışıldığını aktaran İlker Başbuğ, “Esas sorun Fırat’ın doğusunda, orayı çözemezseniz, sorun duruyor demektir. Buz dağının altındaki sorun Fırat’ın doğusundadır. Bunları biraz zamana bırakacağız. Zaman bize gösterecek neler olacağını. TSK’ya güvenin, TSK çok acılar çekti, 2007-2014 döneminde. Bu ordunun mayası sağlam. Acılara rağmen görev verildiği zaman onları bir tarafa bırakıyor, acısını yüreğine basıyor, canı pahasına verilen görevi yapmak için çalışıyor. Şehitler veriliyor, kolay bir olay değil. Tecrübelerimiz var, teknolojik olanaklarımız en iyi seviyede. Biz güveneceğiz. Türk ordusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusudur. Cumhuriyeti kuran ordu da, vatanına ve milletine canı pahasına hizmet eder. Onlara güvenerek maddi ve manevi desteği vererek, gelişmeleri sakinlikle, sabırla bekleyeceğiz” dedi.

“İÇ KALEYİ SAĞLAMLAŞTIRMAMIZ LAZIM”

Günümüzde Atatürk’ü sloganlarla, şekillerle anlatmaya çalışmanın hata olduğunu ifade eden Başbuğ, eğitim sisteminin sorgulayıcı ve analiz edici olmadığını bildirdi.

'Büyük Ortadoğu Projesi'nde sıra Türkiye’ye gelir mi' sorusuna ise Başbuğ, “Gelir kardeşim, aklını kullan, engelle ona göre dikkatli ol. Gelebilir. Çünkü gelmez dersen tarihi unuttun demektir. Onun için güçlü olmamız lazım. Esasen önemli olan milletin bütün olması ve milli konularda milletin arkasında olmasıdır. İç kaleyi sağlamlaştırmamız lazım, yarın sıra gelebilir” diye cevapladı.

(İHA)

İlker Başbuğ'dan AK Parti hükümetine olay soru! 'Bilinçli mi yapılıyor?'İlker Başbuğ'dan AK Parti hükümetine olay soru! 'Bilinçli mi yapılıyor?'
İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyorİlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlker Başbuğ Afrin Büyük Ortadoğu Projesi Zeytin Dalı Harekatı Salih Muslim ABD TSK PKK

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu adam gerçekten dürüst ve vatansever biri. Hamaseti sevmeyen, düzgün bir insan. Söylediklerini ciddiye almalı.
Dünyadaki tüm yönetimler AKP yönetiminden kat be kat daha iyi yönetir en azından garibanın sırtından geçinmez ve dini siyasete alet etmez...
bize bir şey olmaz,recep tayyib büyük ortadoğu projesi eşbaşkanı,memleketini korur herhalde???
TOP YEKÜN YÜCE TÜRK MİLLETİ OLARAK VATANIMIZIN GELECEGİNİ DÜŞÜNÜP SON KEZ İŞ İŞTEN GEÇMEDEN BİRLİGİMİZİ PEKİŞTİRİP CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKAMAZSAK EVET SIRA BİZEDE GELEBİLİR HER TÜRK VATANDAŞINA SON BİR GÖREV DÜŞÜYOR BİRLİGİMİZİ BÜTÜNLÜGÜMÜZÜ KORUYALIM .MUTLAKA
Paşam Amerikayı Çok Övmüşsünüz, Unuttuğunuz Bişey Var, Yenilmeyen Güç Yoktur, Bizans İmp. Roma İmp. Osmanlı İmp Bu Devletler Hem Denizde Hem Karada Muazzam Güçtelerdi, Bizans Osmanlı Devleti İle Harp Ederek Çok Toprak Kaybetti, Güçten Düştü, Osmanlı İse II. Viyana Kuşatmasıda Başarısız Olunca Dünyada Yenilmez Algısını Kaybetti, Üstüne Bide Rus Harbi, Yıkılışın Öncüsünü Getirdi, Günümüzün Süper Gücü Olarak Lanse Edilen Abd Vietnam Afganistan Ve Son Olarak Irak Savaşında Kazanç Gösteremedi, Evet Teknoloji Ve Ekonomik Olarak Haklısınız Lakin Sermaye Yahudilerde, Sonlarıda Bu Şirketlerden Olacak
komik
komutanım, siz hapisteyken bu teröristler saraylarda ağırlanıyordu.....
O zaman niçin BOPun patronları olan İsrailin ağlama duvarını ziyaret ettin.
akılsız başın cezasın ı ayaklar çeker,demiş atalarımız.İDARECİLERİNDE DAKİKADA FİKİR DEĞİŞTİRDİĞİ,KULAKLARINA ÜFLENDİĞİNDE BOP EŞBAŞKANI,BAİKA ÜFLEMEDE ŞAM2DA CUMA NAMAZI KILACAĞIZ hezeyanı oldukça MAZAALLAH BU TEHLİKE HER AN KAPIMIZI ÇALAR.
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.