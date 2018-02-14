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İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 07:18 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sert ifadelerle kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yazılı bir açıklama ile cevap verdi: "Şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Başbuğ'un sitesinde yayımlanan açıklama şöyle:

50 yıl hizmet ettiğim Türk Ordusunun bir mensubu olarak almış olduğum eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır.

Ancak, Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine “Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil” şeklinde bir yanıtım olmuştur.

Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklamasıİlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekâtın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen “gerekli cevabı alacak” şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum.

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İlker Başbuğ Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Afrin

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Bizde sizi "Ağlama Duvarı" nda meditasyon yaparken çekindiğin fotoğraflar ile tanıyoruz. ! Kibirden ve gösterişten başka neyiniz var ?
İlker paşam sen aklı başında adamsın ne diye muhatap alıp cevap veriyorsun bırak konuşsunlar zaten başka ne yapıyorlar ki konuşuyorlar konuşuyorlar konuşuyorlar
onlar gibi düşünmediğin sürece bu ülkede yaşama hakkı vermeyecekler bu anlaşılmıştır.
İşte devlet adamlığı budur Helal sana Komutanım
Bu ülkenin düşmanları sizi asla dinlemez paşam bildiklerini okurlar ,ama biz size inanıyor güveniyoruz ve yanınızdayız.
5 yıl boyunca suçsuz yere içerde yat gerçek fetö mağduru varsa oda bu komutanlardır savcı öz için methiyeler düzen siyası ayak hala iktidarda bu işte bir yanlışlık var
ERDOĞANı değil ülkeyi kızdıracak durum,Ancak İlker yandaşlarının takdirine bırakır
ESKİ Genel Kurmay başkanı emekli olmuşsun git marmaristen bir yazlık al ki kesin vardır emekliliğinin tadını çıkar boş konuşmayı bırak. Artık gölge etmeyin yeter!!!
Sn.BAŞBUĞ sen onlara bakma onlar dün başka bugün başka konuşurlar.Dün bir bakmışsın FETÖ,APO,PKK,OBAMA,ESAD,SALİ,H MÜSLİM, daha nicesine aldanırlar kandırılırlar.Onlar çocuk bile değiller.Lütfen sen büyüksün acı ve merhametli ol. HOŞ ONLAR NE MERHAMET,NE VİCDAN NE ALLAH,NE VATAN NE BAYRAK SEVGİSNDEN ANLAMAZ. ANLADIKLARI HEP SİYASİ ÇIKAR VE MAKAM-MEVKİ VE KOLTUK SEVDASIDIR. Bak işte bu sevdadan camiyide yakar-yıkar,milletide fitne fesada sokarlar. MÜSLÜMANIM VE MİLLİYETÇİYİM DEDİKLERİNDE HE YAV YAV HE HE DE GEÇ ÇOCUIK BUNLAR NAPSINLAR.
rte tahammülsüzdür herkesin kendi yanlışlarına ortak olmasını ister.Bahçeli ne dediği önemli değil çünkü kendisi önemli biri değil
Çok konuşuyorsun Paşa çok susmasını bilmeli insan üzerinde Üniformaların VARKEN BU KADAR KONUŞMADIN.
kamuoyuna bıraksan ne olur bırakmasan ne olur gerçek niyetin en onu söyle kaçak görüşme tuzun kuru tabii çıkmışsın koskoca eski genel kurmay başkanlığı yapmışsın resmen saçmalıyorsun yürü it işine de emekliliğini yaşa
emekli oldun bi sus artık ya ! Git evinde belgesel izle
Sayın Başbuğ haklı bu konuda Çiftçinin,işçinin,garibanın çocukları kahpelere karşı canını hiçe sayarak çarpışırken siyasetçilerin ŞEHİTLERİMİZ üzerinde prim sağlamak istemeleri çok yanlıştır. ALLAH askerimizin ve polisimizin yardımcısı olsun. Kayıpsız şekilde muzaffer eylesin.
Sözlerinde haklılık var. Bundan rahatsız olanlar aciz insanlatdır
Tüm Devlet büyüklerimden istirham ediyorum. Lütfen işinizi en işi şekilde yapmaya enerjinizi ayırın. Sn. Başbuğun açıklmasını dikkatle dinledim/okudum. Sn. Paşamız Türk Ordusunun işini sağlıklı yapması için lazım gelenleri açıklamış kimseyi hedef aldığıda yok. Kimsenin Haddinede değil. Türk Ordusunun Paşalarını hele hele böyle Atatürkçü alt yapıda yetişmiş Paşalara laf söylemek. Lütfen, Sn. Cumhurbaşkanım, Sn Bahçeli sizler Devlet'in bekası için yapılması gerekenleri yapınız. Gereksiz/Boş gündemler oluştırmaktan uzak durunuz.
senin Türk ordusunda 50 yıl çalışmış olman 90 yıldır bu ülkeyi yöneten diktanin ayıbıdır.yoksa bir yahudinin ne işi olur benim ordumda. askerimi niye yahudiye emanet ediyim. ne yazıkki senin gibi bir haini mecbur ettiler bize. yoksa seni çöpçü bile yapmam bana kalsa. senin müslüman ülkem için müslüman milletim için iyilik düşüneceğini hiç düşünmüyoruz. ağlama duvarının önüne git zırla haline işin bitti artık yahudi köpeği. ikide birde cikipta ortamı germe. haddini bil
paşam sen rahat ol kimin ne olduğunu biliyoruz biz.
sen ben bu davanın savcısıyım diyordun o davada adam içerde yattı lan suçsuz yere bu ülkenin genelkurmay başkanı adam size ağzını açıp bişey dedimi. şimdide doğru konuşuyor ne orada burada propaganda yapıyorsunuz bir sürü şehit verirken ayıp ya vallahada billahide tillahide bıktık sizden ya tez zamanda başımızdan eksik olursunuz inşallah.
Paşam , bu ülkede çalışmak,basarili olmak,bu ülkeyi sevmek cezasız kalmaz...Maalesef...Bence boşuna kendinizi anlatmaya çalışmayın.Gerek yok.
aman paşam yaşın kemale erdi artık en yakınındakileri bile satıp cezalandıranlarla aşık atma bu yaştan sonra cezaevine düşme
koskoca eski genelkurmay başkanına acımasızca sözlerle saldırıyorlar yıllarca tsk içinde hizmet yapmış böyle bir insanın yaptığı yorumlardan faydalanmak yerine en ufak bir muhalif yoruma linç kampanyası yapılıyor bu ülke her sese kulak verecek her bilgiden faydalanacak ve insanların görüşüne saygı duyacak bir zihniyetle yönetilmelidir hele bahçeli hiç konuşmasın senden hesap sormazsam yüce divana götürmezsem şerefsizim ve daha neler neler demişti rte de bahçeliye bekara karı boşamak kolay demişti böylesine sözlerden sonra bu şekilde ortak bildiriler ile hareket etmek yani nasıl bir yüz bu ...
paşam sen dik dur egilme bu millet senle
çok masum çok hakli col doğru bir uyarıyı Hükümet sözcüsü syn Bahçelinin yangına körükle gitmesi gibi ortalığı ayağa kaldırması sonucu hak edilmeyen bir tepki .cok doğru bir. milletin evlatları şehit olurken bundan siyasi rant çıkarmayın dedi ben bunu anladım ve harika bir uyarı..bunda kötü.olan nedir canlar??
başbuğ yanlış bişey demedi ki.sanırım yanlış aktarıldı sn.erdoğana.aman yanlış bişey yapılmasın.başbuğ u da seviyoruz.iyi bir devlet adamıdır.
hala zar zar konuşup cevap yazıyor Bİ SUSDA ADAM SANSINLAR bok var gibi hala cevap yetiştiriyorsun git kahvede oyun oyna yada torun varsa onu avut .fikrini soran olursa kısaca ben EMEKLİYİM DEVLETİMİZ İŞİNİ BİLİR DE ÇENENİ KAPAT.sana fikrini soranların amacına hizmet etme tıpkı a.gül gibi yırtık dondan çıkar gibi ikide bir ortaya çıkıp kendince askerimize devletimize hükümetimize muhalif olanların fikirlerini milletimizi zehirlemek istiyenlere iyi niyetliysen meydan verme koz verme ağırbaşlı vakur ol kısa kes.
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