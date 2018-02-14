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- İLKER BAŞBUĞ'DAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:13 | Son Güncelleme

" Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim" "Ancak, beyanlarında geçen 'gerekli cevabı alacak' şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum"  Haber: Cem TURSUN - İSTANBUL DHA Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi.

" Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim"

"Ancak, beyanlarında geçen 'gerekli cevabı alacak' şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum"

Haber: Cem TURSUN - İSTANBUL DHA
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap verdi.

"HİÇBİR ZAMAN NE KİŞİLERİ NE DE SİYASİ PARTİLERİ HEDEF ALAN BİR SÖZÜM OLMAMIŞTIR"
Başbuğ'un kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"50 yıl hizmet ettiğim Türk Ordusunun bir mensubu olarak almış olduğum eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır. Ancak, Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur"

"YERSİZ İTHAMLARI VE ÜSLUBU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"
" 07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine 'Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil' şeklinde bir yanıtım olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekâtın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur"

"TAM VE DOĞRU BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BELİRTMEK İSTERİM"
"Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen 'gerekli cevabı alacak' şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum"

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