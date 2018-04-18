Bilecik Edebali Şehir İlkokulunda eğitim alan yaklaşık 35 öğrenci, "Hoşgeldin Bahar" pikniğinde bir araya gelip gönüllerince eğlendiler.

Bilecik’te eğitim veren Edebali Şehir İlkokulu öğrencileri kentte bulunan bir çiftliğe giderek piknik yaptı. Yapılan piknikte ilkokul çocukları öğretmenleri eşliğinde ata binerek çiçekler ekti. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Edebali Şehir İlkokulu Okul Müdürü Saadet Güzel, 23 Nisan öncesi çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini anlatarak, "Bugün burada çocuklarımız ile yaza hoşgeldin dedik. Daha öncesinden anaokulu öğrencilerimizi bu mekana getirmiştik. Çocuklar o zaman da çok mutlu olmuşlardı. Bugünde çocuklarımız burada köy havasında bir gün geçirdiler. Burada çocuklarımız çoğu ilk defa ata bindiler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.