İlkokul öğrencileri 4 engelliye umut oldu

Öğrencilerin kendi kumbaralarında biriktirdikleri paraları proje için bağışladıklarını belirten Öztel, "Asıl hedef bir akülü sandalyeydi ama daha fazla para toplandı. 4 akülü sandalyemizi teslim ettik. 3 tane daha akülü araba alabilecek bir miktarımız var. Onları da dönem içerisinde sahiplerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Eğitimciler Okulları Kurucu Temsilcisi Gülüm Kalafatoğlu Öztel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir engelli genci sevindirmek için yola çıktıklarını fakat projenin giderek büyüdüğünü anlattı.

Annelerinin destekleriyle kermes düzenleyen ve kendi kumbaralarındaki paraları da bağışlayan öğrenciler, bu paralarla 4 engelliye umut oldu.

Engelliler Haftası dolayısıyla okullarında sosyal sorumluluk projesi başlatan 3A ve 3B sınıfı öğrencileri, projelerini duyurmak için hazırladıkları afişleri apartmanlara asarak, toplumsal duyarlılık oluşturdu.

- "Amacımız onların hayatını daha yaşanabilir kılmaktı"

Projeye destek veren 9 yaşındaki öğrenci Ahmet Pehlivan da engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için projeyi başlattıklarını söyledi.

Annelerinin destekleriyle düzenledikleri kermesten gelir elde ettiklerini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Herkes sağolsun destek oldu. Büyük bir miktar para toplamış olduk. Bir arkadaşımızın babasının hazırladığı afişleri kendi binalarımıza asarak, komşularımız arasında duyarlılık oluşturmaya çalıştık. Amacımız onların hayatını daha yaşanabilir kılmaktı."

3. sınıf öğrencisi Elif Akışık da engellilere yardım kampanyaları için bir video hazırlayarak, bunu çevrelerine duyurduklarını söyledi.

Akışık, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için onlara destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Bu hayatı herkesin yaşaması gerek. Biz engelli abla ve ağabeylerimizi çok seviyoruz. Hayatlarını daha özgür yaşamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akülü sandalyelerine kavuşan engellilerin, hayat hikayelerini öğrencilerle paylaştığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

