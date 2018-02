İlkokul öğrencileri belediyeciliği başkandan öğrendiler

Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi Belediye Başkanı Ali Korkut, eğitim programı çerçevesinde Sabancı İlkokulu 4 C sınıfı öğrencilerine belediyeciliği anlattı. E-atık, evsel atık dışındaki çöplerin geri dönüşüm için neler yapılabileceğini soran öğrenciler, ayrıca bahar aylarında Başkan Korkut ile birlikte fidan dikmek için söz aldılar.

Erzurum Sabancı İlkokulu 4 C sınıfı öğrencileri eğitim programı uyarınca Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u makamında ziyaret ettiler. Öğrenciler, elektronik atık (bil, bilgisayar eskileri, elektronik eşya) ve evsel atık dışındaki atıkların geri dönüşümü için proje yapılması hakkında Korkut’a sorular sordular. Bahar ayında Yakutiye Belediyesi ile 4 C sınıfı olarak birlikte fidan dikme kampanyası yapmak isteklerini dile getiren öğrenciler Ali Korkut’dan söz aldılar. Minik konuklarına duyarlılıkları için teşekkür eden Ali Korkut, misafirlerine meyve suyu ikramında bulundu.

Öğrencilere oyuncak veren Ali Korkut, "Geleceğimiz emin ellerde. Bu çocuklar, büyüklerin düşünmediği e-atık, evsel atık dışındaki atıkların geri dönüşümü için projeler yapılması için kafa yoruyorlar. Bu duyarlılık gelecek açısından umut verici" dedi.

Ali Korkut, ilkokul öğrencileriyle bahar ayında fidan dikme kampanyası içinde söz verdi. Belediye hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendiren Ali Korkut, hizmet alan kesimlerin düşüncelerinin, beklentilerinin önem taşıdığını anımsattı.

Korkut, "Belediyecilik, öncelikle sizden hizmet alan insanları mutlu edebilmektir. Ortak yarar, ortak fayda ve maksimum verim önemlidir. Belediyecilik yol, kaldırım hizmetlerinden çok, çevrenin insan yaşamına uygun olarak tasarlanmasında öncü rolü oynayabilmektir. İmarlaşma, şehirleşme, yeşil çevre bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hizmet alanların ortak yararı ön planda tasarımlar büyük geri dönüş sağlamaktadır. İnsan odaklı olmayan hizmetler ise toplum yararından çok zararına yol açabilmektedir" şeklinde konuştu.