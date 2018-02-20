HABER

İlkokul öğrencileri belediyeciliği başkandan öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:13 | Son Güncelleme

Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi Belediye Başkanı Ali Korkut, eğitim programı çerçevesinde Sabancı İlkokulu 4 C sınıfı öğrencilerine belediyeciliği anlattı.

İlkokul öğrencileri belediyeciliği başkandan öğrendiler

Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi Belediye Başkanı Ali Korkut, eğitim programı çerçevesinde Sabancı İlkokulu 4 C sınıfı öğrencilerine belediyeciliği anlattı. E-atık, evsel atık dışındaki çöplerin geri dönüşüm için neler yapılabileceğini soran öğrenciler, ayrıca bahar aylarında Başkan Korkut ile birlikte fidan dikmek için söz aldılar.
Erzurum Sabancı İlkokulu 4 C sınıfı öğrencileri eğitim programı uyarınca Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u makamında ziyaret ettiler. Öğrenciler, elektronik atık (bil, bilgisayar eskileri, elektronik eşya) ve evsel atık dışındaki atıkların geri dönüşümü için proje yapılması hakkında Korkut’a sorular sordular. Bahar ayında Yakutiye Belediyesi ile 4 C sınıfı olarak birlikte fidan dikme kampanyası yapmak isteklerini dile getiren öğrenciler Ali Korkut’dan söz aldılar. Minik konuklarına duyarlılıkları için teşekkür eden Ali Korkut, misafirlerine meyve suyu ikramında bulundu.
Öğrencilere oyuncak veren Ali Korkut, "Geleceğimiz emin ellerde. Bu çocuklar, büyüklerin düşünmediği e-atık, evsel atık dışındaki atıkların geri dönüşümü için projeler yapılması için kafa yoruyorlar. Bu duyarlılık gelecek açısından umut verici" dedi.
Ali Korkut, ilkokul öğrencileriyle bahar ayında fidan dikme kampanyası içinde söz verdi. Belediye hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendiren Ali Korkut, hizmet alan kesimlerin düşüncelerinin, beklentilerinin önem taşıdığını anımsattı.
Korkut, "Belediyecilik, öncelikle sizden hizmet alan insanları mutlu edebilmektir. Ortak yarar, ortak fayda ve maksimum verim önemlidir. Belediyecilik yol, kaldırım hizmetlerinden çok, çevrenin insan yaşamına uygun olarak tasarlanmasında öncü rolü oynayabilmektir. İmarlaşma, şehirleşme, yeşil çevre bir bütün olarak ele alınmalıdır. Hizmet alanların ortak yararı ön planda tasarımlar büyük geri dönüş sağlamaktadır. İnsan odaklı olmayan hizmetler ise toplum yararından çok zararına yol açabilmektedir" şeklinde konuştu.

İlkokul öğrencileri belediyeciliği başkandan öğrendiler

İlkokul öğrencileri belediyeciliği başkandan öğrendiler

İlkokul öğrencileri belediyeciliği başkandan öğrendiler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.