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İlkokul öğrencileri ’montessori’ gezisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar Sofular köyündeki İlkokul öğrencileri, ’montessori eğitim sistemi uygulamaları’ çerçevesinde Sazova Parkı’nda bulunan bilim deney merkezi, uzay evi, sualtı dünyası, hayvanat bahçesi ve bal mumu müzelerine gezi düzenledi.Kütahya kalesi ile başlayan gezi, hayvanat bahçesi, sualtı dünyası, uzay evi, bilim deney merkezi, korsan gemisi, masal şatosu, balmumu müzesi gezileri ile devam etti.

İlkokul öğrencileri ’montessori’ gezisinde

Kütahya’nın Pazarlar Sofular köyündeki İlkokul öğrencileri, ’montessori eğitim sistemi uygulamaları’ çerçevesinde Sazova Parkı’nda bulunan bilim deney merkezi, uzay evi, sualtı dünyası, hayvanat bahçesi ve bal mumu müzelerine gezi düzenledi.
Kütahya kalesi ile başlayan gezi, hayvanat bahçesi, sualtı dünyası, uzay evi, bilim deney merkezi, korsan gemisi, masal şatosu, balmumu müzesi gezileri ile devam etti. Birbirinden eğlenceli ve bilgilendirici etkinlik yapan öğrenciler kah bilim deney merkezi ve uzay evi gezileri ile geleceğin bilim adamları olma hayalleri kurdu; kah masal evinin gizemli havasıyla birbirinden güzel masallarda gezintiye çıktı. Okyanusun derinliklerinde bir dalgıç, tropikal bir ormanda gezen hayvan bilimci oldular.
Düşüncelerini aldığımız 2. sınıf öğrencisi Hüma Özdemir, "masalları kitaplardan okur, çizgi filmlerden izlerdik. Masal şatosunda kendimizi o kahramanların yerine koyabildik. Öğretmenlerime bu gezi için çok teşekkür ederim" dedi.
Sofular İlkokulu Müdürü Ali İhsan Poslu, “Biz iki yıldır montessori eğitim sistemini okulumuzda uyguluyoruz. Uygun öğrenme ortamı oluşturduğumuzda bütün öğrencilerimizin öğrenebileceğine inanıyor ve gözlemlerimizde bunu tespit ediyoruz. Eskişehir gezisiyle biz öğrencilerimize adeta günümüzün popüler deyişiyle seslendik. Anlatmaya gerek yok dedik siz görüyorsunuz dokunuyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Desteklerinden dolayı ilçe kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, muhtarımıza ve tüm velilerimize teşekkür ederim" diye konuştu. (MB-EFE)

İlkokul öğrencileri ’montessori’ gezisinde

İlkokul öğrencileri ’montessori’ gezisinde

İlkokul öğrencileri ’montessori’ gezisinde

İlkokul öğrencileri ’montessori’ gezisinde

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