İlkokul öğrencileri robotlarını yarıştırdı

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilişim uygulamalarında aktif olmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen "Gülnihal Eğitim Kurumları Türkiye Geneli 1. Çizgi İzleyen Robot Yarışması"nda, öğrencilerin tasarladığı robotlar yarıştı.
Özel Gülnihal Eğitim Kurumlarınca bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya 5 ildeki 20 okuldan gelen öğrenciler, tasarladıkları robotlarla katıldı.
Özel Gülnihal Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Nihal Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı çocuklarda robotik, kodlama ve yazılım konularında merak uyandırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Robotları puanlandırmak üzere 2 hakemin görev yaptığını ifade eden Karaoğlu, "Çocuklarımız yarışma sayesinde yazılımın hayatın her alanında var olduğunu görmüş olacak. Kullandığımız asansör, bilgisayar ve teknolojinin her alanında yazılımının önemini anlayacaklar." dedi.
Okul Müdürü Mustafa Alkan da yarışmaya 5 ildeki 20 okuldan 20 robotun katıldığını aktararak, her bir robotun 4-6 öğrenci tarafından tasarlandığını belirtti.
"Çocukların teknolojiye olan ilgilerini aktarmak istiyoruz." diyen Alkan, Ankara, Bursa, Mardin, Nevşehir ve Konya'dan gelen öğrencilere robotlarını yarıştırmaları için numara verdiklerini, çizgi dışına çıkan robotların puan alamayacağını söyledi.
Özel Gülnihal Eğitim Kurumları Kurucusu Ayhan Çetinkaya da "Erken yaşta çocuklarımıza milli teknoloji ve yerli üretimin önemini anlatmak ve gerçek bir yarışma heyecanı yaşatmak için buradayız." ifadesini kullandı.
Çetinkaya, çocukların hayal güçlerini geliştirmek ve yarışma heyecanı yaşamalarını sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi.
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