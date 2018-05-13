HABER

İlkokul öğrencileri robotlarını yarıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilişim uygulamalarında aktif olmalarını özendirmek amacıyla "Gülnihal Eğitim Kurumları Türkiye Geneli 1. Çizgi İzleyen Robot Yarışması" yapıldı - Özel Gülnihal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nihal Karaoğlu: - "Çocuklarımız yarışma sayesinde yazılımın hayatın her alanında var olduğunu görmüş olacak"

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilişim uygulamalarında aktif olmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen "Gülnihal Eğitim Kurumları Türkiye Geneli 1. Çizgi İzleyen Robot Yarışması"nda, öğrencilerin tasarladığı robotlar yarıştı.

Özel Gülnihal Eğitim Kurumlarınca bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya 5 ildeki 20 okuldan gelen öğrenciler, tasarladıkları robotlarla katıldı.

Özel Gülnihal Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Nihal Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı çocuklarda robotik, kodlama ve yazılım konularında merak uyandırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Robotları puanlandırmak üzere 2 hakemin görev yaptığını ifade eden Karaoğlu, "Çocuklarımız yarışma sayesinde yazılımın hayatın her alanında var olduğunu görmüş olacak. Kullandığımız asansör, bilgisayar ve teknolojinin her alanında yazılımının önemini anlayacaklar." dedi.

Okul Müdürü Mustafa Alkan da yarışmaya 5 ildeki 20 okuldan 20 robotun katıldığını aktararak, her bir robotun 4-6 öğrenci tarafından tasarlandığını belirtti.

"Çocukların teknolojiye olan ilgilerini aktarmak istiyoruz." diyen Alkan, Ankara, Bursa, Mardin, Nevşehir ve Konya'dan gelen öğrencilere robotlarını yarıştırmaları için numara verdiklerini, çizgi dışına çıkan robotların puan alamayacağını söyledi.

Özel Gülnihal Eğitim Kurumları Kurucusu Ayhan Çetinkaya da "Erken yaşta çocuklarımıza milli teknoloji ve yerli üretimin önemini anlatmak ve gerçek bir yarışma heyecanı yaşatmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Çetinkaya, çocukların hayal güçlerini geliştirmek ve yarışma heyecanı yaşamalarını sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
Dikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haberDikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türkiye Geneli 1. Çizgi İzleyen Robot Yarışması" Öğrenciler robotlarını yarıştırdı Özel Gülnihal Eğitim Kurumları

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.