İlkokul öğrencileri robotlarını yarıştırdı

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilişim uygulamalarında aktif olmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen "Gülnihal Eğitim Kurumları Türkiye Geneli 1. Çizgi İzleyen Robot Yarışması"nda, öğrencilerin tasarladığı robotlar yarıştı.

Özel Gülnihal Eğitim Kurumlarınca bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya 5 ildeki 20 okuldan gelen öğrenciler, tasarladıkları robotlarla katıldı.

Özel Gülnihal Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Nihal Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı çocuklarda robotik, kodlama ve yazılım konularında merak uyandırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Robotları puanlandırmak üzere 2 hakemin görev yaptığını ifade eden Karaoğlu, "Çocuklarımız yarışma sayesinde yazılımın hayatın her alanında var olduğunu görmüş olacak. Kullandığımız asansör, bilgisayar ve teknolojinin her alanında yazılımının önemini anlayacaklar." dedi.

Okul Müdürü Mustafa Alkan da yarışmaya 5 ildeki 20 okuldan 20 robotun katıldığını aktararak, her bir robotun 4-6 öğrenci tarafından tasarlandığını belirtti.