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İlkokul öğrencileri sabah sporunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda ‘Okul Sağlığı’ projesi kapsamında öğrencilere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla sabah sporu ve yürüyüş yaptırılıyor.Öğrenciler haftada bir gün derse girmeden önce okulun bahçesinde öğretmenler eşliğinde bazı velilerinde katılımıyla sabah sporu ve yürüyüş yapıyor.Öğrencilerin yaptıkları sabah sporu sayesinde derslere daha zinde girmelerinin sağlandığını belirten Okul Müdürü İsmail Değirmenci,” Okul Sağlığı’ projesi kapsamında öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğretmenlerimiz nezaretinde haftada bir gün sabah sporu ve yürüyüş yapmaktadırlar.

İlkokul öğrencileri sabah sporunda

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda ‘Okul Sağlığı’ projesi kapsamında öğrencilere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla sabah sporu ve yürüyüş yaptırılıyor.
Öğrenciler haftada bir gün derse girmeden önce okulun bahçesinde öğretmenler eşliğinde bazı velilerinde katılımıyla sabah sporu ve yürüyüş yapıyor.
Öğrencilerin yaptıkları sabah sporu sayesinde derslere daha zinde girmelerinin sağlandığını belirten Okul Müdürü İsmail Değirmenci,” Okul Sağlığı’ projesi kapsamında öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğretmenlerimiz nezaretinde haftada bir gün sabah sporu ve yürüyüş yapmaktadırlar. Sabah sporuna bazı velilerimizin de katılması öğrencilerimizi teşvik açısından çok önemli. Yapılan sabah sporu sayesinde öğrencilerimiz derslerine daha istikrarlı, mutlu ve dinç olarak giriyorlar” dedi. (MA-EFE)

İlkokul öğrencileri sabah sporunda

İlkokul öğrencileri sabah sporunda

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