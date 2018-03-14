İlkokul öğrencilerinden anlamlı destek

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'daki Ata İlkokulu öğrencileri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere duygu dolu mektuplar, terörden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli çocuklara da kırtasiye malzemesi gönderdi.
Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Ata İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle 'Vatanımızın bekçisi kahraman Mehmetçiğe moral mektubu' adlı proje geliştirdi. Bu kapsamda Afrin'de görevli askerlere destek amacıyla mektup yazan öğrenciler, aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli akranlarına kitap, çanta, kalem gibi kırtasiye malzemesi topladı. Öğrencilerin mektupları ve kırtasiye malzemeleri, düzenlenen törenle Hatay'daki askeri sınır birliklerine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti
Sunucu Fatih Portakal, 'Bozkurt işareti' yaptı
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Saatlerce yemek için uğraştı ama...
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum