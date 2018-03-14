İlkokul öğrencilerinden anlamlı destek

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'daki Ata İlkokulu öğrencileri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere duygu dolu mektuplar, terörden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli çocuklara da kırtasiye malzemesi gönderdi.

Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Ata İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle 'Vatanımızın bekçisi kahraman Mehmetçiğe moral mektubu' adlı proje geliştirdi. Bu kapsamda Afrin'de görevli askerlere destek amacıyla mektup yazan öğrenciler, aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli akranlarına kitap, çanta, kalem gibi kırtasiye malzemesi topladı. Öğrencilerin mektupları ve kırtasiye malzemeleri, düzenlenen törenle Hatay'daki askeri sınır birliklerine gönderildi.

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