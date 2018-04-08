HABER

İlkokul öğrencilerinden çevre duyarlılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Bursa’da ilkokul öğrencileri, evlerde oluşan atık yağları toplayarak belediye yetkililerine teslim etti.Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencileri topladıkları atık yağları, kullanılmış pilleri ve mavi kapakları Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk’e teslim ettiler.

Bursa’da ilkokul öğrencileri, evlerde oluşan atık yağları toplayarak belediye yetkililerine teslim etti.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencileri topladıkları atık yağları, kullanılmış pilleri ve mavi kapakları Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk’e teslim ettiler. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çevre Koruma projesi çerçevesinde evlerin mutfaklarında kullanılmış atık yağları okulda toplayarak Gemlik Belediyesi yetkililerine teslim ettiler. Atık yağları, kullanılmış pilleri teslim alan Belediye yetkilileri okula zeytinyağ sabunu verdi.
Okul Müdürü Hüseyin Kaftan, “Öğrencilerimizi çevre koruma konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Üniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildiÜniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildi
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonuAnkara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.