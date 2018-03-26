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İlkokul öğrencilerinden tramvayda kitap okuma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Talas Duran-Hava Demir İlkokulu’nun 3.

İlkokul öğrencilerinden tramvayda kitap okuma etkinliği

Talas Duran-Hava Demir İlkokulu’nun 3. kez düzenlemiş olduğu ’Ailemle Birlikte Okuyorum’ etkinliği bu kez raylı sistem istasyonlarında ve araçlarında gerçekleşti.
Kayseri Ulaşım A.Ş’nin desteklediği etkinliğe, Talas Durak- Hava Demir İlkokulu’ nun 1.2.3 ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri olmak üzere yaklaşık 70 kişi katıldı. Talas Cemil Baba istasyonundan raylı sistem aracına binen ilkokul öğrencileri, öğretmenler ve aileler kitap okuyarak Cumhuriyet Meydanı istasyonuna kadar geldiler. Daha sonra araçtan inerek istasyon çevresinde yer alan banklara oturan öğrenci, öğretmen ve veliler burada da bir süre kitap okumayı sürdürdüler. Ardından raylı sistem araçlarına tekrardan binen öğrenci, öğretmen ve veliler yolculuk boyunca kitap okuyarak kitap okumanın yeri ve zamanının olmadığı mesajını en anlamlı şekilde vermiş oldular.

İlkokul öğrencilerinden tramvayda kitap okuma etkinliği

İlkokul öğrencilerinden tramvayda kitap okuma etkinliği

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