İlkokul öğrencisinin darbedildiği iddiası

Bayburt'ta ilkokul öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Nevzat Kaya İlkokulu birinci sınıf öğretmeni A.S'nin, 19 Mart Pazartesi günü farklı sınıfta öğrenim gören B.K'yı tokatlayarak darbettiğini söyledi.
Öğle tatilinde evine giden 1-B sınıfı öğrencisi B.K'nın yüzündeki morlukları gören ailesinin, öğrenciyi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürerek darp raporu aldığını belirtti. Can, ailenin bu raporla daha sonra Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.
Can, konunun kendilerine intikal ettirilmesi üzerine Bayburt Valiliğinden alınan onayla öğretmen hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını dile getirdi. Can, öğretmenin açığa alınmasıyla ilgili Valilik görüşünün beklendiğini kaydetti.
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