İlkokul öğrencisinin öğretmeni tarafından darbedilmesi davası

İSTANBUL (AA) - Esenler'de ilkokul 1. sınıf öğrencisi H.S.S'yi dersi dinlemediği gerekçesiyle darbettiği öne sürülen öğretmen N.D'nin "kasten yaralama" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık N.D ile müdahil avukatı Ebru Bayrak katıldı.

Mağdurun olaydan sonra aldığı sağlık raporunda; yaranın yüz yerine elde olduğunun yazılması üzerine oluşan çelişki nedeniyle raporda imzası bulunan doktor Funda A. S'nin tanıklığına başvuruldu.

Tanık Funda A. S, olay tarihinde mağdur H.S.S'nin tedavi gördüğü hastanede görev yaptığını, ekip olarak çalıştığını, kendisine bağlı asistanları olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle servisimize gelen hastaların tamamını ben birebir görmüyordum. Asistanlarımız muayene ediyordu. Basit bir yaralanma olduğu için tıbbi tedavi yapılmış. Bu olayı da hatırlamıyorum, hatırlamama da imkan yoktur. Ancak sisteme yanlış girişte yapılmış olabilir." diye konuştu.

Hakim Vijdane Bayram, mağdur H.S.S'nin, yüzündeki yaranın sabit iz mahiyetinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.