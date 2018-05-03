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İlkokul öğrencisinin öğretmeni tarafından darbedilmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Esenler'de ilkokul 1. sınıf öğrencisi H.S.S'ye dersi dinlemediği gerekçesiyle kitapla vurduğu iddia edilen öğretmen N.D'nin yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Esenler'de ilkokul 1. sınıf öğrencisi H.S.S'yi dersi dinlemediği gerekçesiyle darbettiği öne sürülen öğretmen N.D'nin "kasten yaralama" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık N.D ile müdahil avukatı Ebru Bayrak katıldı.

Mağdurun olaydan sonra aldığı sağlık raporunda; yaranın yüz yerine elde olduğunun yazılması üzerine oluşan çelişki nedeniyle raporda imzası bulunan doktor Funda A. S'nin tanıklığına başvuruldu.

Tanık Funda A. S, olay tarihinde mağdur H.S.S'nin tedavi gördüğü hastanede görev yaptığını, ekip olarak çalıştığını, kendisine bağlı asistanları olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle servisimize gelen hastaların tamamını ben birebir görmüyordum. Asistanlarımız muayene ediyordu. Basit bir yaralanma olduğu için tıbbi tedavi yapılmış. Bu olayı da hatırlamıyorum, hatırlamama da imkan yoktur. Ancak sisteme yanlış girişte yapılmış olabilir." diye konuştu.

Hakim Vijdane Bayram, mağdur H.S.S'nin, yüzündeki yaranın sabit iz mahiyetinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenler'de Dr. İlhami Faydagör İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan mağdur H.S.S'nin, 20 Nisan 2017'de sınıfta ders esnasında yere düşen kalemini almaya çalışırken dersi dinlemediği gerekçesiyle sınıf öğretmeni olan şüpheli N.D. tarafından sağ gözünün alt kısmına kitapla vurulması suretiyle darbedildiği, mağdurun göz altına dikiş atıldığı belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli N.D'nin, "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esenler ilkokul Kasten yaralama

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