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İlkokulda deprem ve yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, bir ilkokulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

İlkokulda deprem ve yangın tatbikatı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, bir ilkokulda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Çocuklar, yangın söndürme tüplerinden çıkan tozlar nedeniyle zor anlar yaşadı.
AFAD İl Müdürlüğü tarafından '1-7 Mart Deprem Haftası' dolayısıyla Anayasa İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, siren sesiyle birlikte sıraların altına girdi. 2'nci siren sesi sonrasında ise sınıflarından düzenli bir şekilde çıkarak binayı tahliye etti. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, öğrenciler AFAD görevlisinin yardımıyla söndürdü. Rüzgarı arkasına alan öğrenciler başarılı bir şekilde alevleri söndürürken, yangın tüpünden çıkan tozlar öğrencilerin üzerlerine doğru geldi.
Elleriyle yüzlerini kapatarak korunmaya çalışan öğrencilerden bazılarını görevliler alandan uzaklaştırdı. AFAD ekibinin arama kurtarma ekibinde yer alan 'Zeyna' adındaki köpek gösteri yaptı. 'Zeyna' öğrencilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda ise okul bahçesine konulan deprem simülasyon aracına binen öğrenciler, yer sarsıntılarının nasıl olduğunu yaşadı. Deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini öğrendiler. Karabük İl AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, ''Afetlere karşı kendinizi koruyacak en yetkin kişi yine sizsiniz. Bu bağlamda da vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bilinçlendirmeye ve eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu bizim asli görevlerimizden bir tanesi'' dedi.

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İlkokulda deprem ve yangın tatbikatıİlkokulda deprem ve yangın tatbikatıİlkokulda deprem ve yangın tatbikatıİlkokulda deprem ve yangın tatbikatı

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