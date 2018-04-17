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İlkokullararası futbol turnuvası sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

İlkokullararası futbol turnuvası sona erdi

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl 16 takım katıldı. Minik futbolcuların kıyasıyla mücadelelerine sahne olan turnuvada Fevzipaşa İlkokulu şampiyon oldu.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan final maçını; Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici ile çok sayıda minik öğrenci takip etti.
Mimarsinan İlkokulu ile Fevzipaşa İlkokulu arasında oynanan final maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanınca, müsabakanın galibini penaltı atışları belirledi. Turnuvada Fevzipaşa İlkokulu şampiyon olurken Mimarsinan İlkokulu ikinci, İnönü İlkokulu üçüncü, Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu ise dördüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ise Şeyhşamil İlkokulu olarak belirlendi.
Ödül töreninde minik sporcular adına konuşan İnönü İlkokulu öğrencisi Melikşah Yiğit, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen futbol turnuvasının çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Sami Aydın ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Hayatta bazen kazanarak, bazen de kaybederek öğrenirsiniz. Kaybetmeniz umutlarınızı da kaybettirmesin. Daha çok çalışarak daha büyük özgüvenle hazırlanmanız gerekir. Kazananların ise rehavete kapılmaması lazım. Bu anlamda şampiyon okulumuzu ve dereceye giren okullarımızı kutluyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ufkunuz, bahtınız açık olsun. Gelecek sizlerin elinde, bizlerden aldığınız bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.

İlkokullararası futbol turnuvası sona erdi

İlkokullararası futbol turnuvası sona erdi

İlkokullararası futbol turnuvası sona erdi

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