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İLKSAN'dan terör mağduru öğretmenlere maddi yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz: - "Terör nedeniyle meskeni veya ev eşyası zarar gören öğretmenlere de afet yardımı yapılacak" - "Yardımlar, 1 Ocak 2015'ten itibaren terör nedeniyle zarar gören tüm üye eğitimcileri kapsayacak. Form ve belgeleri hazırlayarak İLKSAN Genel Müdürlüğüne gönderenlere yardım ödemeleri hemen yapılacak"

SELMA KASAP- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, terör nedeniyle meskeni veya ev eşyası zarar gören öğretmenlere afet yardımı yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin 7. maddesinde yapılan değişikliğin MEB Tebliğler Dergisinin Temmuz-Ek 2730 sayılı nüshasında yayımlandığını ifade etti.

Değişiklik ile terör nedeniyle meskeni veya ev eşyası zarar gören eğitimcilere afet yardımı yapılmasına imkan tanındığını bildiren Yılmaz, "Terörden mağdur olan öğretmen ve eğitimcilere bir defaya mahsus olmak üzere, üyenin adına kayıtlı meskeninin veya ikametgahındaki eşyasının hasara uğraması halinde hasar tespit oranına göre nakdi yardım yapılacak." bilgisini paylaştı.

Yönetmelik değişikliğinden önce sadece deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve şiddetli fırtına gibi doğal afetlere yönelik yardım yapılabildiğine işaret eden Yılmaz, "Değişiklikle, terörden zarar gören eğitim mensuplarına da afet yardımı yapılacak. Düzenlemedeki geçici madde, yardımların 1 Ocak 2015'ten itibaren terör nedeniyle zarar gören tüm üye eğitimcileri kapsayacak şekilde düzenlendi."

- Başvuranların ödemeleri hemen yapılacak

Yılmaz, düzenlemenin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Terör nedeni ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen mahallerde ikametgahı bulunan ve meskeni bu nedenle yıkılan üyelere ağır hasarlı; yalnızca eşyasının veya evinin kısmen zarar görmesi halinde ise orta hasarlı olarak işlem yapılacak. Orta hasar beyan eden üyelere o tarihteki aylık aidatının 20 katı, ağır hasar beyan eden üyelere ise o tarihteki aylık aidatlarının 24 katı kadar nakdi yardım yapılacak."

Tuncer Yılmaz, yardımdan faydalanmak isteyen eğitimcilere "444 1 943" numaralı iletişim hattından detaylı bilgi verileceğini ayrıca web sitesindeki form ve belgeleri hazırlayarak İLKSAN Genel Müdürlüğü'ne gönderenlere yardım ödemelerinin hemen yapılacağını sözlerine ekledi.

İLKSAN'ın 283 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.

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