İLKSAN'dan terör mağduru öğretmenlere maddi yardım

SELMA KASAP- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, terör nedeniyle meskeni veya ev eşyası zarar gören öğretmenlere afet yardımı yapılacağını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin 7. maddesinde yapılan değişikliğin MEB Tebliğler Dergisinin Temmuz-Ek 2730 sayılı nüshasında yayımlandığını ifade etti.

Değişiklik ile terör nedeniyle meskeni veya ev eşyası zarar gören eğitimcilere afet yardımı yapılmasına imkan tanındığını bildiren Yılmaz, "Terörden mağdur olan öğretmen ve eğitimcilere bir defaya mahsus olmak üzere, üyenin adına kayıtlı meskeninin veya ikametgahındaki eşyasının hasara uğraması halinde hasar tespit oranına göre nakdi yardım yapılacak." bilgisini paylaştı.

Yönetmelik değişikliğinden önce sadece deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve şiddetli fırtına gibi doğal afetlere yönelik yardım yapılabildiğine işaret eden Yılmaz, "Değişiklikle, terörden zarar gören eğitim mensuplarına da afet yardımı yapılacak. Düzenlemedeki geçici madde, yardımların 1 Ocak 2015'ten itibaren terör nedeniyle zarar gören tüm üye eğitimcileri kapsayacak şekilde düzenlendi."