"İllerin ihtiyaçlarına rahatlıkla kaynak ayırıyoruz"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprüleri, havalimanlarını, tünelleri özel sektöre yaptırınca milli kaynaklardan elde edilen gelirle illerin ihtiyaçlarına rahatlıkla kaynak ayırdıklarını belirterek, "Ayırmaya da devam edeceğiz. Onlar, 'Biz durduracağız, yaptırmayacağız' deseler de biz yapacağız." dedi.

Arslan, AK Parti Iğdır İl Başkanlığınca düzenlenen halkla buluşma programı çerçevesinde Iğdır'ın Tuzluca ilçesine geldi.

Burada AK Parti Iğdır milletvekili adayları Ahmet Tutulmaz ve Hasan Güneş ile kent merkezindeki esnafa ziyarette bulunan Arslan, vatandaşlarla sohbet etti.

Partinin Mehmet Can Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosuna gelen Arslan, meydanda toplanan kalabalığa seslendi.

Arslan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, geçmişte köprüler yapılırken kimsenin Iğdır'ın, Kars'ın yol ihtiyacı olup olmadığına bakmadığını söyledi.

Şimdi "yap-işlet-devret" modeli ile köprüler yaptıklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Şimdi biz ne diyoruz; yap-işlet-devret modeliyle büyük projelere özel sektör kaynaklarını kullanarak finansını sağlarsak ki onu yapıyoruz, böylece bu projeleri yaparız. O köprüleri, tünelleri kullananlar parasını versin. Diyoruz ki milli kaynaklardan, bütçeden elde ettiğimiz gelirlerle de diğer 80 ilin ihtiyacını görelim. Köprülere, tünellere, özellikle havalimanlarına özel sektör marifetiyle kaynak oluşturunca mevcut kaynakla buraların işini yapıyoruz."