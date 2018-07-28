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İllüzyonist Aref Türkiye'ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 08:37 | Son Güncelleme

Panzehir tedavisi gördüğü Mısır'dan Türkiye'ye dönen Aref Ghafouri: - "Normalde 15 gün bu zehir vücutta bekledikten sonra yaşayamıyorsun, zaten genelde birkaç saat içinde ölüyorsun ama benim şanslı olduğum taraf yılan beni soktuktan sonra ölmüş, arkadaşlar kafesin içinde ölmüş şekilde görmüşler" - "Şu konuya da açıklık getireyim, Sağlık Bakanlığı beni uçakla Mısır'a göndermedi, orada bir yanlışlık var. Bazıları neden böyle bir şey yaptılar diye düşünüyor. Bunu ben kendi imkanlarımla, ambulans uçağı kiralayıp oraya gittim ve bunu da keyiften değil, yaşayabilmem için gittim"

İSTANBUL (AA) - Antalya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edilmesinin ardından Türkiye'ye döndü.

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla saat 06.30'da İstanbul'a gelen Aref, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yaptı.

Aref, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kobra ısırığından sonra durumunun iyi olmadığını hissettiğini ve panzehiri olan bir ülkeye gitmeye karar verdiğini söyledi.

Panzehirin Türkiye'ye en hızlı 15 gün içinde gelebileceğinin söylendiğini belirten Aref, şunları dile getirdi:

"Normalde 15 gün bu zehir vücutta bekledikten sonra yaşayamıyorsun, zaten genelde birkaç saat içinde ölüyorsun ama benim şanslı olduğum taraf yılan beni soktuktan sonra ölmüş, arkadaşlar kafesin içinde ölmüş şekilde görmüşler. Büyük ihtimal hastaydı, ben çıkardım yıkamaya, son anlarıymış ama son anlarda beni ısırdı fakat ben kurtuldum. Kısa bir süre beni ısırdı, genelde ısırdıktan sonra bırakmıyor ve seni öldürene kadar ısırmaya devam ediyor. Ben, ısırdığında hemen elimi çevirdim, ağzı boşa düştü ve kafesine geri koydum."

Aref, iyi hissettiğini, 15-20 gün içinde kolundaki iltihabın giderilmesinin ardından tam anlamıyla iyileşeceğini anlattı.

- "Yılan gösterisi yapmıyorum"

Aref, 25 saat müdahale edilmeden Mısır'a gitmesine bu ülkedeki doktorların çok şaşırdığını ifade ederek Aref, şöyle konuştu:

"Buradan bana destek olan, ayrıca devlet tarafından vize işlemleri konusunda 30 günden önce, hemen bir saat içinde çözen herkese teşekkür ederim. Şu konuya da açıklık getireyim, Sağlık Bakanlığı beni uçakla Mısır’a göndermedi, orada bir yanlışlık var. Bazıları neden böyle bir şey yaptılar diye düşünüyor. Bunu ben kendi imkanlarımla ambulans uçağı kiralayıp oraya gittim ve bunu da keyiften değil, yaşayabilmem için gittim. O durumda beni normal uçağa almadıkları için bu yolu seçtim.

Şu konuya da açıklık getireyim, yılan gösterisi yapmıyorum çünkü yılan gösterisini yapan kişiler yılanın dişlerini söküyor ya da ağzını dikiyorlar ve bunu da genelde yurt dışında Tayland'da yapıyorlar çünkü orada yılan bol. Adamlar yılanın sağlığını değil, kendisinin para kazanmasını düşündüğü için bu işi yapıyor. Ben yılanla gösteri yapmıyorum."

İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülmüş, Kahire'de bulunan Kasr en-Nil Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
illüzyonist Aref Ghafouri panzehir tedavisi

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